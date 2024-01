FC Bayern - Hoffenheim: Bundesliga heute live im Free-TV, kostenlosen Livestream & Liveticker

Anzeige

Am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt Bayern München im Topspiel 1899 Hoffenheim. So seht ihr die Partie heute Abend live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream auf ran.de.

Am 17. Bundesliga-Spieltag steht ein Spitzenspiel an: Der FC Bayern München empfängt am 12. Januar in der Allianz Arena 1899 Hoffenheim. Das Duell könnt ihr heute im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn verfolgen!

Mit dem FC Bayern München eröffnet der Tabellenzweite der Bundesliga heute das Jahr 2024 mit dem Heimspiel gegen die auf Platz 7 liegenden Kraichgauer.

Während der deutsche Rekordmeister mit einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen hat, kämpft auch Hoffenheim mit bislang 24 Punkten um die Europapokal-Teilnahme.

Im einzigen Testspiel der Vorbereitung konnten die Münchner beim 1:1 in Basel nur bedingt überzeugen. Talent Noel Aseko erzielte in der 70. Minute den Ausgleich für die Münchner.