FC Bayern München: Interesse aus dem Ausland für Paul Wanner - News und Gerüchte

+++ 21. Juli, 18:37 Uhr: Real-Interesse an Bayern-Star - Gespräche liegen auf Eis +++

+++ 22. Juli, 20:34 Uhr: Scoutingliste geleakt - kurioser Leak am Bayern-Campus +++

+++ 23. Juli, 06:13 Uhr: Tottenham Hotspur offenbar an Palhinha interessiert +++

Offenbar sind fünf bis sechs Teams jetzt in der Verlosung für einen Deal um Wanner. Der HSV, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach verfolgen den U21-Nationalspieler wohl ebenfalls.

PSV Eindhoven steigt in das Rennen um Paul Wanner ein. So berichtet "Sky". Demnach interessieren sich die Niederländer für den 19-Jährigen. Es gibt aber noch keine Einigung zwischen PSV und dem FC Bayern München um den Offensivspieler.

Gemeinsam mit der kolportierten Ablöse von 80 Millionen Euro würden die Bayern für Diaz also ein stattliches Paket von 140 Millionen Euro schnüren - wenn Liverpool denn zustimmt.

Der 28 Jahre alte Linksaußen könnte bei den Bayern den Abgang von Leroy Sane kompensieren. Mit dem Spieler seien sich die Münchner laut "Bild" bereits über einen Vierjahresvertrag bis 2029 mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro plus Boni einig.

Palhinha selbst möchte sich dem Bericht zufolge nach wie vor beim Rekordmeister durchsetzen. Ein Wechsel würde für ihn nur bei einem Spitzenangebot in Frage kommen.

Jetzt könnte das Kapitel Bundesliga für den 30-Jährigen nach nur einer Saison wieder beendet sein. Laut "The Athletic" zeigt Tottenham Hotspur großes Interesse an einer Verpflichtung. Allerdings bevorzugen die Spurs derzeit wohl nur eine Leihe.

Die erste Saison in der Bundesliga lief für Joao Palhinha nicht wie geplant. Der Portugiese, der für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet wurde, kam beim FC Bayern im Mittelfeld kaum zum Zug.

Dem Bericht nach soll die unabsichtlich veröffentlichte Scouting-Liste in der Fußball-Branche nun ein heißes Tuschel-Thema sein.

"Bitte diese 2011er in eurer Sichtung entsprechend eurer Region für die kommende Saison priorisieren. Bis 15.09. brauchen wir erste Eindrücke. Danke euch!", stand dem Bericht nach bei der Liste zu 15 Namen von Talenten, die die Münchner wohl näher im Blick haben als mögliche Neuzugänge.

Zu einem kuriosen Leak kam es laut "tz" beim FC Bayern München. Dem Bericht nach teilte ein Scout des Münchner Campus eine eigentlich geheime Scoutingliste unabsichtlich in seinem WhatsApp-Status.

Die Bayern wollen dagegen weiterhin unbedingt mit dem französischen Nationalspieler verlängern, der unter Vincent Kompany eine zentrale Rolle in der Defensivreihe eingenommen hat. Noch liegen die beiden Parteien wohl aber weit auseinander.

Klar ist jedoch: Der Vertrag des Franzosen läuft im nächsten Sommer aus. Dieser Umstand lockt nun wohl auch andere Topvereine. Laut dem Fußballportal "fichajes.net" zeigt Real Madrid Interesse an dem Innenverteidiger. Demnach prüfen die "Blancos" sogar einen Transfer in diesem Transferfenster.

Seit mehreren Monaten arbeitet der FC Bayern an einer Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano. Nun kommt es jedoch zum Stillstand. Auch weil die Münchner weiter einen Transfer von Luis Diaz priorisieren.

+++ 20. Juli, 10:29 Uhr: Diaz-Ersatz? Bayern beobachtet wohl Lyon-Youngster +++

Die Bayern suchen weiter nach einer Verstärkung für den linken Flügel. Klar ist: Luis Diaz soll ganz oben auf der Prioritäten-Liste des deutschen Rekordmeisters stehen. Sollte ein Deal mit Liverpool jedoch nicht zustande kommen, hat man wohl bereits vorgesorgt.

Wie Fabrizio Romano nun berichtet, haben die Münchner ihr Interesse auch bei Malick Fofana hinterlegt. Der 20-Jährige Flügeldribbler soll demnach ebenfalls eine Alternative darstellen, wenn man sich mit Liverpool nicht auf einen Diaz-Kauf einigen kann.

Dem Transferinsider zufolge soll die sportliche Führung um Max Eberl bereits Kontakt zu Olympique Lyon aufgenommen haben, um sich nach den Konditionen umzuhören.

Im Vergleich zu dem Kolumbianer wäre Fofana die deutlich jüngere und unerfahrenere Option für den FC Bayern. Gleichzeitig würde man den Linksaußen jedoch auch für eine weitaus geringere Ablöse bekommen.

Erst im letzten Jahr wechselte er zu Olympique Lyon. Fofana hat dort noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Sein Marktwert wird derzeit von "transfermarkt" auf 30 Millionen Euro taxiert.

Interessant: Auch Kingsley Coman wird erneut mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Laut der "Mundo Deportivo" zeigt Galatasaray Istanbul Interesse am Linksaußen. Ein Abgang des Franzosen könnte Tempo in die Personalie bringen.