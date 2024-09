+++ 5. September, 12:40 Uhr: Geht Goretzka noch in die Türkei? +++

"Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und voll fokussiert auf unsere Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte der deutsche Nationalspieler, "wo ich in fünf Jahren spielen werde, darüber mache ich mir keine großen Gedanken. Im Fußball kann sich immer alles schnell ändern".

In einem Interview mit der Zeitung "Welt" hat sich Bayern-Star Jamal Musiala zu einem möglichen Wechsel zu Real Madrid geäußert, wohin auch der Ex-BVB-Star Jude Bellingham im Sommer 2023 wechselte, der nebenbei ein guter Freund von Musiala ist.

Und weiter: "Vor der Entscheidung, ob er seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Bayern verlängert, wird er sich also genau ansehen, wie sich der Klub sportlich entwickelt, nachdem die Dinge zuletzt alles andere als optimal gelaufen sind. Davon wird er auch abhängig machen, ob er bleibt oder ob er sich mit anderen Top-Adressen befasst."

Um in Zukunft nominiert zu werden wird sich Musiala und sein Umfeld demnach Gedanken machen, "wo er das am besten erreichen kann".

Dies ändere jedoch nichts daran, dass der Youngster auf der Liste hätte stehen müssen. "Damit Jamal seinem Ziel vom Ballon d'Or näherkommen kann, muss der Klub wieder erfolgreich sein. Und dafür muss in der Mannschaft, aber auch in der Chefetage wieder das Mia-san-mia-Gefühl wachsen, das zuletzt völlig verloren gegangen ist", ist sich Matthäus sicher.

Und er legte nach: "Um Einzel-Preise zu gewinnen, musst du mit deiner Mannschaft einfach Titel holen. Ich habe den Ballon d'Or 1990 auch deswegen bekommen, weil wir bei Inter Mailand gut gespielt haben und mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden sind. Du kannst individuell noch so überragend spielen und viele Tore machen - wenn du mit deinem Team nichts gewinnst, hast du dennoch kaum eine Chance auf solche Auszeichnungen."

"Mit so einer Unruhe, wie sie in den letzten beiden Jahren beim FC Bayern geherrscht hat, kann kein Spieler dort den Ballon d'Or gewinnen", erklärte er im "Bild"-Interview.

+++ 5. September, 23:30 Uhr: Pavlovic im Champions-League-Kader oder nicht? +++

Verwirrung bei manch einem Fan des FC Bayern München. Nachdem der Klub den Kader für die anstehende Champions-League-Saison bekanntgab, fiel auf den ersten Blick auf, dass Aleksandar Pavlovic auf der 25-köpfigen Spielerliste fehlte.

Hatte der Verein den 20 Jahre alten Mittelfeld-Star etwa vergessen?

Nein, der Grund, warum Pavlovic nicht auf der offiziellen Kader-Liste der Münchner für die Champions League steht, liegt an einem besonderen Trick, durch den der FCB noch mehr Spieler für die Königsklasse anmelden kann.

Denn bei der Liste des 25-Mann-Kaders handelt es sich um die sogenannte A-Liste. Diese besagt, dass Vereine maximal 25 Spieler für die A-Liste melden darf und diese bis zum Achtelfinale nicht erweitert werden darf.

Pavlovics Name steht allerdings auf der B-Liste. Eine weitere Liste der UEFA-Regularien, die besagt, dass Vereine vor jedem Spieltag aufs Neue am Vortag der Partie bis spätestens 0:00 Uhr eine unbegrenzte Zahl an Spielern zusätzlich anmelden kann.

Doch dafür gibt es Bedingungen: Die betreffenden Spieler müssen nach dem 1. Januar 2003 geboren worden sein und seit ihrem 15. Geburtstag mindestens während zwei aufeinander folgenden Jahren ununterbrochen für den anmeldenden Verein spielberechtigt waren.

Pavlovic erfüllt diese Bedingungen und konnte dadurch auf der B-Liste platziert werden. Er wird wohl vor jedem Spieltag von der B-Liste in die A-Liste gezogen. Nichtsdestotrotz haben die Bayern so im 25-Mann-Kader, den sie am Mittwoch melden mussten, einen weiteren Platz geschaffen.