Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 13. Februar, 14:48 Uhr: Löw rät Kimmich zu FCB-Abgang +++ Noch bis Saisonende steht Nationalspieler Joshua Kimmich beim FC Bayern München unter Vertrag. Noch immer läuft der Poker um einen Verbleib des Nationalmannschaftskapitäns. Nun schaltet sich ein prominenter Name ein: Joachim Löw. Der ehemalige Bundestrainer, der Kimmich einst zu seinem Nationalmannschaftsdebüt verhalf, spricht sich für einen Wechsel aus. "Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun", sagte Löw bei "Sky". Und weiter: "Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht. Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan." Zuletzt sagte Sportvorstand Max Eberl noch, bei einer Verlängerung des 30-Jährigen sehe es "gut aus".

+++ Update, 12. Februar, 17:50 Uhr: Spanischer Coach erhebt schwere Vorwürfe gegen FCB-Talente +++ In der Youth League kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Real Betis und dem FC Bayern - mit dem besseren Ende für die Münchner. Die FCB-Youngster siegten in Spanien mit 1:0 und sicherten sich damit ihren Platz im Achtelfinale. Der Trainer der Gastgeber hatte über die Münchner im Anschluss aber nicht sonderlich viel Positives zu berichten - im Gegenteil! Dani Fragoso machte den Nachwuchsspielern des Rekordmeisters schwere Vorwürfe. Demnach verhielten sich einige Talente "respektlos. Sie haben uns beleidigt und ausgelacht. Das war erbärmlich", konstatierte er. "Wenn du gewinnst, musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Einige von ihnen verdienen das Wappen nicht, das sie auf der Brust tragen. Das, was ich sage, ist heftig – aber es ist das, was ich denke. Die Spieler gehören einer großen Institution wie dem FC Bayern an und müssen auch ein entsprechendes Bild abgeben." Während es bereits in der Partie heiß her ging, so gab es unter anderem neun Gelbe Karten und einen verschossenen Elfmeter aufseiten der Spanier, kam es nach Abpfiff zu einer Rudelbildung und Handgreiflichkeiten - laut Fragoso ausgehend von den Münchnern. "Sie haben gewonnen und wir haben ihnen dazu gratuliert und ihnen die Hand gereicht. Wir sind anständige Leute, wir wissen, wie man gewinnt und verliert. Wir können es nur nicht zulassen, dass sie hierherkommen und uns gegenüber respektlos sind. Wir haben uns verteidigt und unsere Spieler aus dieser Situation herausgenommen."

+++ Update, 12. Februar, 10:00 Uhr: Bayern-Bosse legen interne Einkaufsperre für Eberl +++ Der Spielraum für Bayern-Sportvorstand Max Eberl für Neuverpflichtungen in den kommenden Transferphasen wird wohl kleiner. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat sich der Rekordmeister selbst einen Einkaufsstopp auferlegt. Große Sommer-Transfers, wie der von Florian Wirtz, wären damit nicht mehr umsetzbar. Bestätigt wurde der Transferstopp von Präsident Herbert Hainer zwar nicht direkt, allerdings merkte er auf Anfrage der "Bild" an, dass "wir keinen Goldesel im Keller stehen haben." FC Bayern heute Abend live in der Champions League im Ticker "Unsere sportliche Leitung um Max Eberl und Christoph Freund arbeitet daran, Verträge zu verlängern und den Umbruch in der Mannschaft voranzutreiben. Wenn das alles umgesetzt ist, werden wir überlegen, was im Sommer nötig und möglich ist," führt Hainer fort. Ablösefreie Transfers, wie der bereits verpflichtete Tom Bischof, liegen entsprechend nahe. In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Name von Stürmer Jonathan David vom OSC Lille, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft und an dem die Bayern Interesse zeigen sollen. Insgesamt bleibt somit abzuwarten, wer bei den Münchnern verlängert und in welcher Höhe Transfererlöse erzielt werden können. Erst dann könnten die finanziellen Möglichkeiten für Eberl genauer bewertet werden.

+++ Update, 10. Februar, 18:30 Uhr: Wegen Wirtz! Hoeneß schließt mit Reporter Wette ab +++ Florian Wirtz wird beim FC Bayern schon seit geraumer Zeit heiß diskutiert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist sich offenbar so sicher, dass der Leverkusener eines Tages das Trikot des Rekordmeisters tragen wird, dass er sogar eine Wette eingegangen ist. In seinem Podcast "Reif ist Live" erklärte der langjährige Kommentator und aktuelle "Bild"-Experte Marcel Reif: "Ich habe kürzlich eine Wette abgeschlossen mit einem Herren aus Bayern." Wenig später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hoeneß handelt. So habe Reif mit diesem "zusammengesessen an einem Abend". Hoeneß erklärte dabei, die FCB-Verantwortlichen seien davon überzeugt, "dass sie ihn irgendwann mal kriegen werden." Reif selbst teilt diese Meinung aber nicht: "Er (Wirtz) flirtet gar nicht. Er wird um ein Jahr verlängern in Leverkusen und wird gemeinsam mit Xabi Alonso zu Real Madrid gehen. Es sei denn, Carlo Ancelotti fährt Real Madrid in die Grütze. Das passiert im Moment aber nicht."

+++ Update, 9. Februar, 17:22 Uhr: Sechs Stars fehlen wohl im Training der Münchner +++ Vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch in der Champions League bei Celtic Glasgow (ab 21 Uhr im Liveticker) gibt es beim FC Bayern laut "Bild" personelle Sorgen. Beim Training des Rekordmeisters am Sonntag sollen demnach sechs Stars gefehlt haben. Wegen Krankheiten haben dem Bericht nach Joao Palhinha und Serge Gnabry nicht am Training teilnehmen können. Daniel Peretz (Nierenquetschung) und Alphonso Davies (Muskelfaserriss) sind zudem noch länger kein Thema für Coach Vincent Kompany. Außerdem fehlten auch Stammkeeper Manuel Neuer und Min-Jae Kim am Sonntag. Bei ihnen sei aber ein Einsatz im Celtic-Spiel nicht in Gefahr, sie sollen laut "Bild" nur eine Pause aus Gründen der Belastungssteuerung erhalten haben.

+++ Update, 8. Februar, 16:15 Uhr: Barca will wohl Bayern-Juwel Aznou zurück +++ Für die zweite Hälfte der laufenden Spielzeit hat der FC Bayern Abwehrtalent Adam Aznou an Real Valladolid verliehen. Bleibt der Linksverteidiger möglicherweise direkt in Spanien? Wie die spanische "Sport" berichtet, sollen der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick eine Rückholaktion des 18-Jährigen in Betracht ziehen. Demnach haben die Katalanen die Entwicklung Aznous, der im Sommer 2022 aus der Barca-Nachwuchsakademie La Masia an die Isar kam, stets verfolgt. Sollte sich andeuten, dass Aznou beim FCB unzufrieden ist, will Barca wohl ernst machen. Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers in München läuft noch bis 2027. Laut "Sport Bild" dürfte ein Transfer aber nicht allzu leicht werden, die Bayern-Bosse halten angeblich große Stücke auf den Linksfuß.

+++ Update, 8. Februar, 9:50 Uhr: Werder- und Bayern-Fans mit Protest-Bannern+++ Auch abseits des Platzes war beim 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen einiges los. Fans beider Fanlager verbündeten sich gegen die DFL und machten ihrem Ärger zu den Anstoßzeiten und den Spielansetzungen in der Bundesliga Luft. Neben den allseits bekannten Schmäh-Gesängen, die sowohl aus der Südkurve als auch aus dem Gästebereich zu vernehmen waren, brachten beide Fanlager ihrem Unmut auch mit Bannern zum Ausdruck. Im FCB-Block wurden in der ersten Halbzeit drei Plakate mit folgender Aufschrift gezeigt: "Werder Bremen: Freitag in München - Freitag in Freiburg. DFL: Feinde der Fans - es reicht. 300 km Regel am Freitag einhalten." Auch die Anhänger der Bremer protestierten, dort war zu lesen: "Samstag 15.30 Uhr. Gegen euren Vermarktungswahn für fangerechte Anstoßzeiten auf den Bannern."

+++ 7. Februar, 16:52 Uhr: Wolfsburger Patrick Wimmer träumt von Wechsel zum FC Bayern +++ Offensivspieler Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg hat sich beim FC Bayern "beworben". Zumindest machte der Österreicher keinen Hehl daraus, gerne für den Rekordmeister spielen zu wollen. "Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum", sagte der 23-Jährige den "Salzburger Nachrichten". Und er ergänzte: "Bayern München wäre das Traum-Szenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe von meiner Wahlheimat Salzburg ist." Wimmer spielt seit 2022 für Wolfsburg, zuvor stand er bei Arminia Bielefeld und in seiner Heimat bei Austria Wien unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der 21-fache österreichische Nationalspieler auf sechs Torbeteiligungen in 19 Einsätzen. Bei den "Wölfen" pendelt er oft zwischen Startelf und Ersatzbank. Angesichts dieser Voraussetzungen erscheint es mehr als fraglich, ob ein Wechsel zu den Bayern wirklich jemals zustande kommt.