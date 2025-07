Klub-WM: So seht ihr Fluminense vs. Chelsea im TV und Stream

Update, 8. Juli, 21:56 Uhr: Chelsea führt zur Halbzeit - Cucurella rettet auf der Linie

Der FC Chelsea geht mit einer 1:0-Führung gegen Fluminense in die Halbzeitpause. Während die Engländer rund zehn Minuten brauchten, um in die Partie zu kommen, wurde das Team von Enzo Maresca in der Folge nahezu minütlich stärker. In der 18. Minute belohnte João Pedro die Blues mit einem sehenswerten Treffer und brachte den Favoriten in Führung. Direkt im Anschluss gab es noch eine weitere hochkarätige Chance, die von Malo Gusto nicht genutzt werden konnte. Im Anschluss zogen sich die Briten zurück und überließen den Brasilianern das Feld, die beinahe durch Hércules ausglichen, doch Cucurella konnte auf der Linie klären. Ein möglicher Handelfmeter blieb dem Verein aus Rio de Janeiro verwehrt. Insgesamt ist das Niveau noch ausbaufähig, wobei der Halbzeitstand nicht gänzlich unverdient ist.