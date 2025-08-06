FC Bayern München - Lennart Karl: Steht das Offensiv-Juwel kurz vor seinem Durchbruch?

Beim FC Bayern sollen die eigenen Talente künftig wieder besser in den Profibetrieb integriert werden. Ein Nutznießer dieser Ausrichtung könnte Lennart Karl sein. ran stellt den 17-Jährigen näher vor, sprach mit Karls früherem U15-Trainer bei Viktoria Aschaffenburg. Von Christoph Gailer Früher waren es Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller. Aktuell sind es Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala. Und künftig Lennart Karl? Der FC Bayern München hat in seiner Geschichte oft auf hauseigene Talente gesetzt, und laut Medienberichten soll diese Philosophie nun zur Saison 2025/26 beim amtierenden Meister wieder mehr in den Fokus rücken. FC Bayern: Was für und gegen einen Coman-Verkauf spricht

FC Bayern: Transfer von Kingsley Coman vor Abschluss Nachdem Coach Vincent Kompany in seiner ersten Saison an der Säbener Straße auf dem Weg zum Meistertitel zuletzt nur sporadisch Talente einsetzte, wird auch der Belgier von den Verantwortlichen künftig wohl vermehrt daran gemessen, wie sehr er Nachwuchskräften eine Bewährungschance gibt. Zumal es ob der wenigen Einsatzminuten für die Eigengewächse auch schon Kritik der Ex-Bayern-Stars Dietmar Hamann und Lothar Matthäus in ihren jeweiligen Rollen als TV-Experten gab. Von diesem nun angestrebten Strategiewechsel hin zu intensiverer Talentförderung könnte möglicherweise der 17-jährige Karl besonders profitieren. Laut der "Sport Bild" soll der offensive Mittelfeldspieler nämlich zuletzt sogar einen so guten Eindruck bei Kompany hinterlassen haben, dass er nun erster Backup für Offensivstar Michael Olise sein soll - wohl noch vor dem routinierten Nationalspieler Serge Gnabry. ran stellt Teenager Karl näher vor, der einst bei Viktoria Aschaffenburg ausgebildet wurde und über Eintracht Frankfurt im Sommer 2022 zu den Bayern wechselte.

Anzeige

Anzeige

Lebt Karl bald seinen Bayern-Traum? Einen kleinen Vorgeschmack, was von Karl zu erwarten sein könnte, gab es für die Bayern-Fans schon zuletzt bei der FIFA Klub-WM, als der 1,68 Meter große Offensivkünstler sein Pflichtspiel-Debüt für die Profis gab. Beim 10:0-Sieg zum Auftakt des Turniers in den USA durfte er eine Halbzeit lang gegen Auckland spielen. Zuvor saß er unter Kompany in der Bundesliga schon einige Male auf der Bank, auch in beiden Champions-League-Partien im Viertelfinale gegen Inter Mailand. Nun soll für den offensiven Mittelfeldspieler der nächste Schritt folgen, nämlich regelmäßige Profi-Einsätze.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga: 1. FC Heidenheim teurer als der FC Bayern - Dauerkarten-Preise der neuen Saison 1 / 19 © Getty Images Bundesliga: Dauerkarten-Preise der neuen Saison

Die Bundesliga startet in die neue Saison und mit ihr die Vorfreude auf das erste Heimspiel. Doch wieviel Geld müssen die Fans in die Hand nehmen?

(Quelle: transfermarkt.de, Stand: 05. August 2025) © Getty Images TSG Hoffenheim

150 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images VFL Wolfsburg

160 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FC Bayern München

175 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 5 Euro mehr © Getty Images 1. FC Heidenheim

180 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 5 Euro mehr © Getty Images Eintracht Frankfurt

190 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FSV Mainz 05

194 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 5 Euro mehr © Getty Images Bayer 04 Leverkusen

210 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FC St. Pauli

213 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FC Augsburg

219 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images SV Werder Bremen

222 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images Borussia Mönchengladbach

230 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images SC Freiburg

230 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 5 Euro weniger © Getty Images Hamburger SV

238 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FC Union Berlin

238 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 17 Euro mehr © Getty Images VfB Stuttgart

240 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images RB Leipzig

245 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 0 Euro © Getty Images FC Köln

252 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 62 Euro mehr © Getty Images Borussia Dortmund

258 Euro

Unterschied zur Vorsaison: 2 Euro mehr

"Es war schon immer Lennarts großer Wunsch, für den FC Bayern in der Allianz Arena zu spielen", sagte Karls früherer U15-Trainer Frank Brunn, der den heutigen U-Nationalspieler einst in der Jugend von Viktoria Aschaffenburg betreute, zu ran. Für Brunn ist klar, dass Karl für die Profis des FC Bayern gewappnet ist: "Er kann mit dem großen Druck bei den Profis umgehen, der dort herrscht."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ex-U15-Trainer Brunn über Karl: "Ein unheimlich wertvoller Spieler" Brunn hatte Karl im Frühjahr 2022 unter seinen Fittichen, als dieser nach fünf Jahren im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt für sechs Monate zur Viktoria zurückkehrte. "Er war in der U15 als jüngerer Jahrgang zwar den anderen Spielern körperlich noch unterlegen, aber er konnte das durch seine außergewöhnlichen, spielerischen und technischen Fähigkeiten kompensieren", schwärmt Brunn von den Fähigkeiten des heutigen Bayern-Shootingstars.

Bundesliga-Transfergerüchte: VfB Stuttgart sucht in England nach Millot-Nachfolger 1 / 12 © IMAGO/Action Plus Fabio Vieira (FC Arsenal)

VfB Stuttgart sucht nach einem Nachfolger für Enzo Millot, der kurz vor einem Wechsel zu Al-Ahli steht. Dabei soll man sich auch mit Fabio Vieira beschäftigen, wie "sky" berichtet. Demnach hat sich der VfB bei Arsenal nach dem Preis und den finanziellen Modalitäten umgehört. Gespräche oder konkrete Verhandlungen zu dem Portugiesen gab es aber wohl noch keine. Dem Bericht zufolge haben die Schwaben noch weitere Alternativen für das offensive Mittelfeld auf dem Radar. © 2025 Getty Images Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Benjamin Sesko steht vor einem Wechsel in die Premier League: Wie "Sky" berichtet, haben sich RB Leipzig und Manchester United auf einen Transfer des Stürmers geeinigt. Die Ablösesumme soll bei 76,5 Millionen Euro liegen, hinzu kommen bis zu 8,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der slowenische Nationalspieler soll bei den Red Devils einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. © IMAGO/fohlenfoto Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Ko Itakura soll die "Fohlen" in dieser Transferperiode bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfen. Wie der "kicker" berichtet, buhlt neben Ajax Amsterdam auch Feyenoord Rotterdam um den 28-jährigen Verteidiger aus Japan. Demnach geht es um eine Ablöse um die zehn Millionen Euro. Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus soll jedoch bei einem Restvertrag von nur einem Jahr mindestens zwölf Millionen Euro fordern. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © 2025 Getty Images Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Beim VfB Stuttgart deutet sich der Abgang von Enzo Millot an. Laut Fabrizio Romano soll der Franzose nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli wechseln. Zuletzt wurde Millot noch mit einem Abgang zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, nun geht es für ihn aber wohl zum amtierenden Champions-League-Sieger Asiens, der von Matthias Jaissle trainiert wird. Zwischen Millot und den Saudis soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... © IMAGO/Revierfoto Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. © IMAGO/Vitalii Kliuiev Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang. Laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und "Sky" wurde eine vollständige Einigung zwischen Lukas Hradecky und der AS Monaco erzielt. Der finnische Torhüter möchte den Werksklub wohl verlassen, um weiter als Nummer eins zu agieren. Bei Leverkusen soll Mark Flekken in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Vereine stehen demnach bereits im Austausch. © IMAGO/Buzzi Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.

Karl musste damals ein halbes Jahr überbrücken, bevor er im Sommer 2022 an die Säbener Straße wechselte. "Lennart war schon damals ein unheimlich wertvoller Spieler für uns, mit einem frechen Spielstil", erinnert sich Brunn, "man konnte schon damals sehen, dass aus ihm etwas werden kann, wenn er im Kopf klar bleibt".

VIDEO: 17-Jähriger Lennart Karl packt Zauberfuß aus

Anzeige

Anzeige

Wegen Bayern-Wechsel: Karl bei Eintracht Frankfurt freigestellt Dass Karl einen klaren Plan für sich und seine Karriere verfolgt, mussten auch die Verantwortlichen bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt feststellen. Die Entscheidung, die Hessen nach fünf Jahren Richtung München zu verlassen, fiel Anfang 2022 und verlief nicht geräuschlos. "Von den Bayern war das damals nicht die feine englische Art, einen so jungen Spieler abzuwerben. Das haben wir den damaligen Verantwortlichen auch mitgeteilt", sagte der damalige Eintracht-Nachwuchschef Andreas Möller dem "Münchner Merkur". Letztlich trennten sich die Wege zwischen Karl und den Frankfurtern sogar schon ein halbes Jahr vor seinem Wechsel an die Isar. "Als Lennart in Frankfurt den Verantwortlichen der Eintracht vom Angebot aus München bzw. dem bevorstehenden Wechsel erzählte, wurde er dort freigestellt", sagte Brunn zu ran, "wie ich das mitbekommen habe, wollte die Eintracht ihn anschließend aufgrund des feststehenden Wechsels nach München nicht mehr noch ein halbes Jahr für einen anderen Klub ausbilden". Deshalb kehrte das Talent von Anfang bis Mitte 2022 zur Überbrückung bis zum Umzug nach München zur Viktoria Aschaffenburg zurück.

Lennart Karl: Unglaubliche Statistiken in der Bayern-Jugend Doch zurück in die Gegenwart. Die lautet für Karl nun nicht mehr Aschaffenburg, sondern möglicherweise demnächst Allianz Arena bzw. regelmäßige Einsätze dort im Trikot der Bayern-Profis. Es wäre auch für Brunn der nächste, logische Schritt in der Karriere seines früheren Spielers.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga: Die Trikots aller Teams für die Saison 2025/2026 - Borussia Dortmund, FC Bayern, VfB Stuttgart 1 / 37 © Borussia Dortmund Bundesliga-Saison 2025/2026: Die Trikots aller Teams

Die Bundesligisten stellen ihre neuen Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots für die neue Saison vor. ran gibt euch den Überblick, zu allen bislang bestätigten Jerseys. (Stand: 06. August 2025) © Borussia Dortmund Borussia Dortmund - Heimtrikot

Der BVB hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2025/26 offiziell vorgestellt. Wie schon einige Leaks vermuten ließen, orientiert sich das Design an den schwarzen Zacken im Schulterbereich der Saison 1993/94. Gefallen dürfte BVB-Fans, dass der Trikotsponsor auf seine eigentlichen Firmenfarben verzichtete, das Dress also beim klassischen Schwarz-Gelb bleiben kann. © FC Bayern FC Bayern München - Champions-League-Trikot

Der FC Bayern hat sein neues Königsklassen-Trikot mit historischem Klub-Logo vorgestellt. Das schwarze Jersey steht unter dem Motto "Grüße vom Rathausbalkon", was als Label am Saum zu finden ist. Die Botschaft dahinter: Der FCB will auch 2025/26 wieder Trophäen präsentieren. Zudem ist der Slogan "From the South. From the Heart." im Nacken des Trikots zu finden, um die enge Verbindung zwischen Verein, Spielern und Fans zu feiern. © SID/FC Bayern/SID FC Bayern München - Heimtrikot © FC Bayern München FC Bayern München - Auswärtstrikot © VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Auswärtstrikot © 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin - Heimtrikot © Hamburger SV Hamburger SV - Auswärtstrikot © 1. FC Köln 1. FC Köln - Auswärtstrikot © Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen - Auswärtstrikot © 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 - Auswärtstrikot © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Auswärtstrikot © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Heimtrikot © Leverkusen_Webpage Bayer 04 Leverkusen - Heimtrikot © mainz05.de 1. FSV Mainz 05 - Heimtrikot © werder.de Werder Bremen - Heimtrikot © Werder_Bremen_Webpage Werder Bremen - Drittes Trikot © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Heimtrikot © VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Auswärtstrikot © VfB_Webpage VfB Stuttgart - Heimtrikot © hsv.de Hamburger SV - Heimtrikot © fc-fanshop.de 1. FC Köln - Heimtrikot © 2025 Getty Images FC St. Pauli - Heimtrikot © Pauli_Webpage FC St. Pauli - Auswärtstrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Heimtrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Auswärtstrikot © shop.scfreiburg.com SC Freiburg - Europapokaltrikot © 2025 Getty Images RB Leipzig - Heimtrikot © Homepage_RBLeipzig RB Leipzig - Auswärtstrikot © shop.tsg-hoffenheim.de TSG Hoffenheim - Heimtrikot © shop.tsg-hoffenheim.de TSG Hoffenheim - Ausweichtrikot © Getty Images Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot © shop.borussia.de Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot © fc-Heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Heimtrikot © fc-heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Auswärtstrikot © fc-heidenheim.de 1. FC Heidenheim - Ausweichtrikot © 2025 Getty Images FC Augsburg - Heimtrikot

"Ich beobachte Lennart jetzt nur noch aus der Ferne: Auf mich wirkt er mental deutlich gereift, hat in der zurückliegenden Saison zunächst in der U17 der Bayern für viele Tore und Aufsehen gesorgt, wurde dann in die U19 hochgezogen", sagte Karls ehemaliger Coach aus Aschaffenburg. Vor seiner Beförderung zur U19 der Bayern dominierte er in der U17 mit unglaublichen Zahlen: 27 Tore und elf Vorlagen in nur 18 Spielen. Auch den Sprung zur U19 schaffte das Mega-Talent problemlos, traf in neun Partien ebenfalls sieben Mal und kam zudem in der UEFA Youth League zu Einsätzen für den Rekordmeister.

Vertrag endet 2026: Ballack-Schützling vor entscheidendem Jahr Mit nun 17 Jahren steht Karl mit möglicherweise regelmäßigen Einsätzen vor der nächsten sportlichen Herausforderung seiner noch jungen Karriere - und dennoch gleichzeitig vor einer Weggabelung. "Für ihn ist die Saison 2025/26 sicherlich ein entscheidendes Jahr in seiner Entwicklung", sagt Brunn. Zum einen will und muss Karl den Sprung vom Nachwuchsspieler zum vollwertigen Profi im besten Team Deutschlands schaffen. Zudem steht auch für die Bayern bald eine Einordnung der Situation rund um den Teenager an. Karl, der von Ex-Bayern-Star Michael Ballack beraten wird, hat nur noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 an der Säbener Straße (Ballack wollte sich auf ran-Anfrage nicht zur Zukunft von Karl äußern). Auch interessant: FC Bayern: Dank Trick wird Retro-Trikot zum Verkaufsschlager Laut "Kicker" plane der FC Bayern Gespräche über eine Verlängerung, um nicht Gefahr zu laufen, Karl im kommenden Sommer ablösefrei zu verlieren. Am 22. Februar wird der Youngster volljährig. Dann darf er Verträge unterschreiben, die ihn länger als drei Jahre an einen Klub binden. Gut möglich, dass die Bayern bis dahin abwarten werden. Somit kämpft der gebürtige Frammersbacher nun nicht nur darum, sich im Profi-Kader der Münchner festzuspielen, sondern auch um eine langfristige Zukunft - um sich im Optimalfall in die Riege der Münchner Eigengewächse einzureihen, die den Sprung zu den Profis schafften und dort zu Ikonen reiften. Wie es einst Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Thomas Müller vorgemacht haben und aktuell Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala drauf und dran sind, es ihnen gleichzutun.

Anzeige

VIDEO: Harry Kane lacht über seinen Elfer-Fehlschuss!