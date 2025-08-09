Anzeige
FC Bayern München: Trikot wird dank dieses Tricks zum absoluten Verkaufsschlager

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 10:07 Uhr
  • ran.de

Die traditionsbewussten Fans des FC Bayern München haben einen interessanten Weg gefunden, um zu den von ihnen gewünschten rot-weißen Trikots zu kommen.

Beim FC Bayern München sorgen die Trikots für die Saison 2025/26 für Diskussionen und auch Kritik des harten Kerns der Anhänger.

"Rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots", skandierten die FCB-Fans während des Testspiel-Sieges zuletzt gegen Tottenham Hotspur (4:0).

Hintergrund ist, dass der Rekordmeister in der Champions League zur neuen Saison in schwarzen Jerseys auflaufen wird - zum Unverständnis zahlreicher Fans der Münchner.

Deshalb greifen laut einem Bericht der "Bild" nun immer mehr Anhänger zu einem Trick, um doch noch zu einem rot-weißen Trikot zu kommen.

Torwart-Trikot mit Feldspieler-Namen beflockt

Das rot-weiße Trikot von Keeper Manuel Neuer entspricht nämlich genau den Vorstellungen der traditionsbewussten Anhänger in Reihen der Bayern.

Deshalb sollen die Verkaufszahlen des Torwart-Trikots sehr hoch sein, da die Fans hierbei zu einem kleinen Trick greifen. Das Torwart-Trikot ist in den diversen Fanshops der Münchner nämlich nicht nur mit dem Flock der Bayern-Keeper erhältlich, man kann auch ganz ohne Aufpreis Name und Nummer von Feldspielern wählen.

FC Bayern - Eberl scherzt über Diederich-Aus: "Habe jetzt Freifahrtsschein"

Viele Fans haben genau zu dieser Methode gegriffen und ihr rot-weißes Torwart-Trikot mit Namen bzw. Nummer von etwa Jamal Musiala beflocken lassen.

