FC Bayern München: Trikot wird dank dieses Tricks zum absoluten Verkaufsschlager

Die traditionsbewussten Fans des FC Bayern München haben einen interessanten Weg gefunden, um zu den von ihnen gewünschten rot-weißen Trikots zu kommen.

Beim FC Bayern München sorgen die Trikots für die Saison 2025/26 für Diskussionen und auch Kritik des harten Kerns der Anhänger.

"Rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots", skandierten die FCB-Fans während des Testspiel-Sieges zuletzt gegen Tottenham Hotspur (4:0).

Hintergrund ist, dass der Rekordmeister in der Champions League zur neuen Saison in schwarzen Jerseys auflaufen wird - zum Unverständnis zahlreicher Fans der Münchner.