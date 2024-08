+++ 16. August, 19:20 Uhr: England-Experte bringt Alexander-Arnold mit FCB in Verbindung +++

+++ 18. August, 13:15 Uhr: Eberl soll Goretzka in Asien über aussichtslose Lage informiert haben +++

Dabei stütze sich der 29-Jährige laut "Sky" besonders auf eine Aussage von Uli Hoeneß aus dem Juli: "Im Leben bekommt man immer eine zweite Chance. Das gilt auch für ihn bei den Bayern. Die letzten zwei Jahre waren nicht in Ordnung."

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor über Interesse von Atletico Madrid und der SSC Neapel berichtet, allerdings schrecke diese Klubs das Gehalt von Goretzka von einem konkreten Angebot ab. Dies soll es aus der MLS geben, allerdings ist ein Transfer in die USA für den Mittelfeldspieler keine Option. Aufgrund der Gemengelage gehen nun auch die Bayern-Bosse davon aus, dass Goretzka mindestens bis zum Winter beim Rekordmeister bleibt.

Allerdings will sich Goretzka offenbar trotz seiner Ausbootung beim Rekordmeister durchbeißen. Zwar gebe es "einige Interessenten", wie Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Pokalspiels bestätigte, allerdings seien für Goretzka lediglich laut "Sky" Wechsel zu Real Madrid, Barcelona oder Liverpool interessant.

Eine Rückkehr nach Paris schien lange als wahrscheinlichste Option. Weil PSG mittlerweile aber Doue unter Vertrag genommen hat, soll Coman in der französischen Hauptstadt wohl nicht mehr die höchste Priorität genießen.

Dies würde vor allem den klammen Katalanen zugutekommen, die sich eine mögliche Ablöse für den 28-Jährigen in diesem Sommer nicht leisten könnten, immerhin konnte bis dahin Top-Neuzugang Dani Olmo aufgrund der prekären finanziellen Lage nicht registriert werden.

Eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler ist nach Informationen des "kicker" vorerst vertagt worden. Demnach gab es bei den Verhandlungen bisher keinen Durchbruch. Zudem soll innerhalb der Münchner-Führung Uneinigkeit in der "Causa Kimmich" herrschen.

Während des Trips habe Sportvorstand Max Eberl dem 29-Jährigen mitgeteilt, dass er in München keine Rolle mehr spielen werde. Demach seien seine Chancen auf Einsätze gleich Null, sollten alle Stars im Mittelfeld-Zentrum - also Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer und Zugang Joao Palhinha - fit bleiben.

So berichtet die "Bild", Goretzka sei bereits vor einiger Zeit über seine trotz Vertrag bis 2026 wohl aussichtslose Situation beim Rekordmeister informiert worden. Genauer gesagt: auf der Südkorea-Reise Anfang August.

+++ 18. August, 13:15 Uhr: Eberl soll Goretzka in Asien über aussichtslose Lage informiert haben +++

Anzeige

+++ 16. August, 19:20 Uhr: England-Experte bringt Alexander-Arnold mit FCB in Verbindung +++

Das wäre ein Transfercoup, den kaum jemand hat kommen sehen.

In der englischen Fußballsendung "Talksport" brachte Premier-League-Legende Dean Saunders den FC Bayern München mit Trent Alexander-Arnold in Verbinung. "Seid nicht überrascht, falls Trent in Kürze vor Bayern München oder Real Madrid spielen sollte", ließ der walisische Ex-Profi fallen, als der Kader des FC Liverpool analysiert wurde.

Allerdings ergänzte Saunders auch: "Ich wäre nicht überrascht, wenn ihm die Saudis einen lächerlichen Haufen Geld anbieten sollten." Zuvor hatte er Alexander-Arnold neben Alisson, Virgil van Dijk und Mohamed Salah zu den vier Weltklassespielern der "Reds" gezählt.

Ob ein Transfer des englischen Nationalspielers wirklich realistisch ist, muss allerdings sehr bezweifelt werden. Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte gerade erst: "Wenn jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passieren sollte, dann haben wir den Kader für die neue Saison stehen. Wir haben einen herausragenden Kader mit herausragenden Spielern."