Die Zukunft von Timo Werner bleibt ungewiss. RB Leipzig möchte den Topverdiener loswerden. Nun könnte es zu einem Wechsel innerhalb der Bundesliga kommen.

RB Leipzig arbeitet weiterhin an einer Trennung von Timo Werner. Der Stürmer soll den Verein im Sommer bestenfalls endgültig verlassen - zuletzt wurde er an die Tottenham Hotspur verliehen. Nun lockt jedoch ein Bundesliga-Klub.

Laut "Bild" soll sich Borussia Mönchengladbach mit dem Offensivspieler beschäftigen, der in Leipzig nur noch eine Reservistenrolle inne hat. Dem Bericht zufolge wurde der Name intern diskutiert und soll durchaus Interesse geweckt haben - auch weil Gladbach nach einem versatilen Spieler in der Offensive sucht.

Das verdeutlichte Sportvorstand Roland Virkus zuletzt auch bei der "Bild": "Wir suchen in der Offensive nach vielseitigen Spielern, brauchen Kreativität und Schnelligkeit."