FC Bayern München: Luis Diaz in München gelandet - erste Bilder des Superstars - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 29. Juli, 07:39 Uhr: Luis Diaz in München angekommen +++ Der neue Superstar ist endlich da: Luis Diaz ist am Dienstagmorgen gegen 6:35 Uhr in München angekommen. Der kolumbianische Nationalspieler wechselt vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Sein Flieger kam aus Tokio. Dort verbrachte er die Saison-Vorbereitung mit den "Reds".

FCB-Teammanager Sonny Scherer empfing den Außenspieler, der jetzt noch den obligatorischen Medizincheck vor sich hat, wie die "Bild" berichtet. Abschließend soll der Vertrag über vier Jahre mit einem kolportierten jährlichen Gehalt über 14 Millionen Euro unterschrieben. werden. Die fixe Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei rund 67,5 Millionen Euro und könnte durch diverse Boni-Zahlungen noch auf 75 Millionen Euro steigen.

+++ 27. Juli, 23:19 Uhr: MLS schaltet sich wohl in Müller-Poker mit ein +++ Um Thomas Müller in die MLS zu holen, greift nun wohl die Liga selbst in den Poker um den ablösefreien Ex-Bayern-Star ein. Laut "Bild" möchte der 35-Jährige allerdings nicht zu Bayerns US-Partner-Klub Los Angeles FC wechseln, sondern lieber zur kanadischen MLS-Franchise Vancouver Whitecaps. Das exklusive Erstverhandlungsrecht, die sogenannten Discovery Rights, besitzt jedoch mit dem FC Cincinnati wiederum ein anderes Team aus der MLS. Damit Vancouver mit Müller überhaupt erst verhandeln darf, müssen die Kanadier die Discovery Rights von Cincinnati abkaufen. Und genau hier agiert die MLS nun als Vermittler, wie die "Bild" berichtet. Um Vancouver diese Discovery Rights möglichst günstig zu verschaffen, tritt die MLS als Mediator in den Gesprächen mit Cincinnati auf, damit Müller der US-Liga nicht wegen interner Ablöse-Forderungen bezüglich der Discovery Rights komplett durch die Lappen geht. Bislang soll Cincinnati mehr als 400.000 US-Dollar (ca. 340.000 Euro) für die Übertragung der Discovery Rights von den Vancouver Whitecaps verlangen.

Thomas Müller vor Wechsel in die MLS: Seine schönsten Bundesliga-Tore

+++ 27. Juli, 15:30 Uhr: L.A. schon raus? Neuer Müller-Klub steht wohl fest +++ Die Zukunft von Thomas Müller ist noch immer nicht ganz geklärt, inzwischen geht es aber wohl nur noch um letzte Details. Dass es ihn "über den großen Teich" in die MLS zieht, gab der 35-Jährige bereits selbst in einem Video bekannt. Nun wird auch immer klarer, für welchen Klub er zukünftig aufläuft. Wie der renommierte britische Sportjournalist Ben Jacobs berichtet, zieht es die Bayern-Legende wahrscheinlich nach Kanada. Genauer gesagt zu den Vancouver Whitecaps. Diese befinden sich demnach aktuell in Gesprächen mit dem FC Cincinnati, um ihnen die für eine Verpflichtung erforderlichen Discovery Rights abzukaufen. Müller selbst soll sich mit den Whitecaps bereits größtenteils einig sein. Angepeilt ist demnach ein Vertrag bis 2026, zu klären sind wohl nur noch letzte Details. Der Los Angeles FC, mit dem der FC Bayern eine Partnerschaft pflegt, ist laut "Bild" offenbar raus aus dem Rennen. Derzeigt rangiert Vancouver in der Western Conference auf Rang zwei, Los Angeles ist Sechster. Cincinnati wiederum liegt im Osten auf Platz zwei.

+++ 26. Juli, 15:10 Uhr: Bayern-Toptalent wechselt wohl nach England +++ Nächste Personalentscheidung beim FC Bayern. Laut Transferinsider Fabrizio Romano haben sich die Münchner und Premier-League-Klub FC Everton auf einen Wechsel von Adam Aznou geeinigt. Auch der junge Marokkaner soll bereits zugestimmt haben. Demnach überweist Everton eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro auf die Konten des Rekordmeisters, drei weitere Millionen könnten in Form von Boni folgen. Der nötige Medizincheck soll bereits in den nächsten 48 Stunden erfolgen. In der zurückliegenden Saison war der Linksverteidiger in der Rückrunde für ein halbes Jahr an den spanischen Klub Real Valladolid ausgeliehen und stand dort regelmäßig in der Startelf. Vor dem offiziellen Beginn der Sommer-Vorbereitung soll der 19-Jährige laut "Bild" an die FCB-Bosse herangetreten sein und einen Wechselwunsch geäußert haben. Aznou wechselte 2022 vom FC Barcelona nach München, für die Profis spielte er aber gerade einmal 26 Minuten. Seine Hoffnungen, bei der Klub-WM in den USA durchzustarten, erfüllten sich nicht. So kam er nur beim 10:0-Sieg gegen Auckland City auf acht Spielminuten. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.

+++ 25. Juli, 21:57 Uhr: Diese Summe fordert RB Leipzig angeblich für Bayern-Wunschspieler +++ Der FC Bayern arbeitet weiter auf Hochtouren an Neuzugängen für die Offensive - auch Xavi Simons wird immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Der Niederländer soll auf der internen Liste der Münchner stehen. Für den offensiven Mittelfeldspieler müssten die Bayern jedoch wohl tief in die Tasche greifen. Einem Bericht von "Sky" zufolge fordert RB Leipzig ein Gesamtpaket in Höhe von 70 Millionen Euro für Xavi. Diese Summe inkludiert demnach mögliche Boni in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro. Damit würde der Youngster für die Bayern ähnlich teuer werden wie Luis Diaz oder Nick Woltemade. Für Letzteren fordert der VfB Stuttgart bisher 65 Millionen Euro. Bei Xavi steht der deutsche Rekordmeister laut "Sky" jedoch nicht auf der Pole Position. Demnach führt der FC Chelsea derzeit das Rennen um den Offensivspieler an. Der englische Hauptstadtklub soll bereits an die Leipziger herangetreten sein - auch Gespräche seien dem Medium zufolge bereits geführt worden.

+++ 25. Juli, 09:25 Uhr: FC Bayern gibt im Rennen um Bradley Barcola offenbar nicht auf +++ Der FC Bayern München soll in diesem Sommer bereits heftig an Bradley Barcola von Paris St. Germain gebaggert haben. Aus Paris kassierten Max Eberl und Co. allerdings offenbar eine Absage bezüglich eines Transfers. Doch wie die "Sportbild" berichtet, ist die Tür beim Flügelspieler für den Rekordmeister nicht komplett zu. Denn die Verantwortlichen sollen die Situation um Barcola genau beobachten und planen offenbar jetzt schon eine mögliche Transferoffensive für den nächsten Sommer. Demnach werden die Startelf-Einsätze des 22-Jährigen bei PSG entscheidend sein. Zuletzt erhielt Khvicha Kvaratskhelia bei den wichtigen Spielen den Vorzug vor Barcola. Ändert sich das in der kommenden Spielzeit nicht, könnte Bayern erneut einen Vorstoß wagen.

+++ 23. Juli, 18:55 Uhr: FC Bayern bereitet wohl drittes Angebot für Liverpool-Star Luis Diaz vor +++ Der FC Bayern lässt im Transferpoker um Luis Diaz vom FC Liverpool offenbar nicht locker. Wie der englische Transferexperte Ben Jacobs von "GiveMeSport" berichtet, plant der deutsche Rekordmeister offenbar ein erhöhtes drittes Angebot für den Kolumbianer. Demnach wollen die Bayern ihr Gebot auf 80 Millionen Euro erhöhen, nachdem zuletzt Offerten über 75 Millionen Euro und 67,5 Millionen Euro abgelehnt worden seien. Der 28 Jahre alte Linksaußen könnte bei den Bayern den Abgang von Leroy Sane kompensieren. Mit dem Spieler seien sich die Münchner laut "Bild" bereits über einen Vierjahresvertrag bis 2029 mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro plus Boni einig. Zusammen mit der kolportierten Ablöse von 80 Millionen Euro würden die Bayern für Diaz somit ein stattliches Paket von 140 Millionen Euro schnüren - wenn Liverpool denn zustimmt.

+++ 24. Juli, 18:55 Uhr: Neuer Interessent für Paul Wanner +++ PSV Eindhoven steigt in das Rennen um Paul Wanner ein. So berichtet "Sky". Demnach interessieren sich die Niederländer für den 19-Jährigen. Es gibt aber noch keine Einigung zwischen PSV und dem FC Bayern München um den Offensivspieler. Offenbar sind fünf bis sechs Teams jetzt in der Verlosung für einen Deal um Wanner. Der HSV, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach verfolgen den U21-Nationalspieler wohl ebenfalls. Nach der Verletzung von Jamal Musiala ist unklar, ob ihn die Bayern halten, ein drittes Mal verleihen oder mit einer Rückkaufoption verkaufen wollen. Auch interessan: FC Bayern München: Kuriose Transferstory! Wie der Rekordmeister die Berater von Kingsley Coman hinters Licht führten

+++ 23. Juli, 06:13 Uhr: Tottenham Hotspur offenbar an Palhinha interessiert +++ Die erste Saison in der Bundesliga lief für Joao Palhinha nicht wie geplant. Der Portugiese, der für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet wurde, kam beim FC Bayern im Mittelfeld kaum zum Zug. Jetzt könnte das Kapitel Bundesliga für den 30-Jährigen nach nur einer Saison wieder beendet sein. Laut "The Athletic" zeigt Tottenham Hotspur großes Interesse an einer Verpflichtung. Allerdings bevorzugen die Spurs derzeit wohl nur eine Leihe. Ob Bayern dem zustimmen würde? Die "Sportbild" berichtet, dass der Rekordmeister zumindest bei einem festen Transfer ab einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Palhinha selbst möchte sich dem Bericht zufolge nach wie vor beim Rekordmeister durchsetzen. Ein Wechsel würde für ihn nur bei einem Spitzenangebot in Frage kommen.

+++ 22. Juli, 20:34 Uhr: Scoutingliste geleakt - kurioser Leak am Bayern-Campus +++ Zu einem kuriosen Leak kam es laut "tz" beim FC Bayern München. Dem Bericht nach teilte ein Scout des Münchner Campus eine eigentlich geheime Scoutingliste unabsichtlich in seinem WhatsApp-Status. "Bitte diese 2011er in eurer Sichtung entsprechend eurer Region für die kommende Saison priorisieren. Bis 15.09. brauchen wir erste Eindrücke. Danke euch!", stand dem Bericht nach bei der Liste zu 15 Namen von Talenten, die die Münchner wohl näher im Blick haben als mögliche Neuzugänge. Auf dieser eigentlich geheimen Scoutingliste befinden sich laut "tz" die Namen von Talenten wie Kemi Seudi (VfB Stuttgart), Sam Haritz und Lino Nikisch (beide Schalke), Nikita Drozd, Edgar Idada und Dennis Yakavenka (Nürnberg) sowie Denton Snoh (Mainz). Dem Bericht nach soll die unabsichtlich veröffentlichte Scouting-Liste in der Fußball-Branche nun ein heißes Tuschel-Thema sein.

+++ 21. Juli, 18:37 Uhr: Real-Interesse an Bayern-Star - Gespräche liegen auf Eis +++ Seit mehreren Monaten arbeitet der FC Bayern an einer Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano. Nun kommt es jedoch zum Stillstand. Auch weil die Münchner weiter einen Transfer von Luis Diaz priorisieren. Klar ist jedoch: Der Vertrag des Franzosen läuft im nächsten Sommer aus. Dieser Umstand lockt nun wohl auch andere Topvereine. Laut dem Fußballportal "fichajes.net" zeigt Real Madrid Interesse an dem Innenverteidiger. Demnach prüfen die "Blancos" sogar einen Transfer in diesem Transferfenster. Die Bayern wollen dagegen weiterhin unbedingt mit dem französischen Nationalspieler verlängern, der unter Vincent Kompany eine zentrale Rolle in der Defensivreihe eingenommen hat. Noch liegen die beiden Parteien wohl aber weit auseinander. Upamecano soll auf eine deutliche Gehaltserhöhung bestehen - zurzeit liegt das Salär des 26-Jährigen bei geschätzten 16 Millionen Euro. Laut "Bild" sollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem Verteidiger nun mitgeteilt haben, erst nach Ende der Transferphase weitere Gespräche führen zu wollen.

+++ 20. Juli, 10:29 Uhr: Diaz-Ersatz? Bayern beobachtet wohl Lyon-Youngster +++ Die Bayern suchen weiter nach einer Verstärkung für den linken Flügel. Klar ist: Luis Diaz soll ganz oben auf der Prioritäten-Liste des deutschen Rekordmeisters stehen. Sollte ein Deal mit Liverpool jedoch nicht zustande kommen, hat man wohl bereits vorgesorgt. Wie Fabrizio Romano nun berichtet, haben die Münchner ihr Interesse auch bei Malick Fofana hinterlegt. Der 20-Jährige Flügeldribbler soll demnach ebenfalls eine Alternative darstellen, wenn man sich mit Liverpool nicht auf einen Diaz-Kauf einigen kann. Dem Transferinsider zufolge soll die sportliche Führung um Max Eberl bereits Kontakt zu Olympique Lyon aufgenommen haben, um sich nach den Konditionen umzuhören. Im Vergleich zu dem Kolumbianer wäre Fofana die deutlich jüngere und unerfahrenere Option für den FC Bayern. Gleichzeitig würde man den Linksaußen jedoch auch für eine weitaus geringere Ablöse bekommen. Erst im letzten Jahr wechselte er zu Olympique Lyon. Fofana hat dort noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Sein Marktwert wird derzeit von "transfermarkt" auf 30 Millionen Euro taxiert. Interessant: Auch Kingsley Coman wird erneut mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Laut der "Mundo Deportivo" zeigt Galatasaray Istanbul Interesse am Linksaußen. Ein Abgang des Franzosen könnte Tempo in die Personalie bringen.