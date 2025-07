Die DFL hat den Berlinern kurz vor dem Saisonstart der 2. Liga (Schalke 04 gegen Hertha BSC am Freitag LIVE auf Joyn, in SAT.1 und im ran-Stream) verboten, in ihren neuen Heimtrikots aufzulaufen. Demnach sollen sich die Streifen auf der Vorderseite so nicht auf der Rückseite wiederfinden, was ein Problem mit den DFL-Statuten darstellt.

Aktuell ist die Rückseite des Trikots überwiegend blau. Jedoch arbeitet der Verein bereits an einer Lösung. Demnach soll das Streifenmuster noch auf der Rückseite aufgedruckt werden, um von der DFL die Freigabe zu erhalten.

Ziel des Vereins sei es, bis zum ersten Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 10. August das finale Go für das neue Trikot zu erhalten.