Der FC Bayern soll bei Luis Diaz einen Durchbruch erzielt haben. Der Kolumbianer steht wohl kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern - für eine gewaltige Ablösesumme. Doch was spricht eigentlich für und gegen den Liverpool-Star?

von Dominik Hager

Wochenlang dominierte der Woltemade-Transferpoker die Schlagzeilen beim FC Bayern. Angesichts der hohen Forderungen der Stuttgarter, ruhen die Gespräche aktuell aber wohl. Dafür hat sich der FC Bayern bei Luis Diaz mächtig ins Zeug gelegt und laut übereinstimmenden Medienberichten eine Einigung erzielt.

Der Kolumbianer ist inzwischen auch schon zum Medizincheck in München gelandet.

Der Linksaußen soll 70 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonus-Zahlungen kosten und am Dienstag den Medizincheck an der Säbener Straße absolvieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal mit dem Liverpool-Star jetzt noch scheitert, ist wohl eher gering. Nach vielen teuren Transfers (u.a. Florian Wirtz und Hugo Ekitike) sind die Reds ja auch fast schon dazu gezwungen, auch Geld einzunehmen.

Allerdings ist deswegen noch lange nicht die Frage beantwortet, ob die Münchner hiermit einen Transfer-Coup landen oder viel zu viel Geld in einen Spieler stecken, der auf die 30 zugeht. Zumindest wird diese Frage in Fan-Kreisen hitzig diskutiert.

Doch was spräche eigentlich für und gegen einen Diaz-Transfer nach München?