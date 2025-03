FC Bayern München: Manuel Neuer muss erneut pausieren - noch wochenlange Pause?

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen Rückschlag hinnehmen müssen. Einem Bericht zufolge fällt der Kapitän noch wochenlang aus.

Der FC Bayern München muss wohl noch mehrere Spiele auf seinen Kapitän verzichten. Wie die "Bild" berichtet, fehlt Manuel Neuer auf jeden Fall in den Liga-Spielen gegen den FC St. Pauli und beim FC Augsburg. Auch mit Blick auf das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand am 8. April werde intern nicht mit dem 38-Jährigen gerechnet.

Hoffnung bestehe dagegen für das Rückspiel in Italien acht Tage später. Zwischen diesen beiden Partien geht es noch gegen Borussia Dortmund.

Zuvor hatte der Rekordmeister verlauten lassen, der Weltmeister von 2014 werde "in den kommenden Tagen" erneut eine Trainingspause einlegen. Am Mittwoch hatte er erstmals seit seinem vor rund zwei Wochen erlittenen Muskelfaserriss eine Einheit mit Ball absolviert, dabei sei es "zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade" gekommen.

Neuer hatte sich die Verletzung in der rechten Wade auf kuriose Weise im Champions-League-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen beim Torjubel zugezogen.

Neuer wurde während seiner Abwesenheit bislang durch Jonas Urbig vertreten. Hinter der Einsatzfähigkeit des ehemaligen Kölners steht seit Mittwoch allerdings ein Fragezeichen. Der Ersatzmann, der erst vor wenigen Wochen vom FC an die Isar gewechselt war, musste wegen einer Fußverletzung seine Teilnahme an den Länderspielen der U21-Nationalmannschaft absagen und reiste zurück nach München.

Als weitere Keeper stehen bei den Bayern Sven Ulreich und Daniel Peretz im Kader.