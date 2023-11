"Man muss sich vorstellen, dass einmal der ganze Unterschenkel gebrochen war, das Schienbein, aber auch das Wadenbein. Es war eine sehr schwere Verletzung – wahrscheinlich die schwerste Verletzung, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier beim FC Bayern im Zusammenhang mit dem Profi-Fußball gesehen haben", erklärte Ueblacker in einer Doku der Bayern über Neuers Zeit nach der Verletzung ("Kampf ums Comeback – Manuel Neuers Weg zurück ins Tor").

Neuer nutzte die ungewohnte Freizeit während der Saison nach dem WM-Debakel, um den Kopf frei bekommen. "Ich habe angefangen, zu wandern, bin laufen gegangen. Die fünfte Einheit, die ich gemacht habe, war eine Skitour mit erfahrenen Leuten, die auch auf den Berg gehen, zu Hause bei uns in der Nähe vom Tegernsee", erklärte Neuer die Vorgeschichte des folgenschweren Unfalls.

Aber dann kam der 9. Dezember 2022. "Da war leider irgendwas unterm Schnee gewesen, das mich blockiert hat. Dann bin ich gestürzt und habe mich verletzt. Und bin dort oben hängen geblieben", so der langjährigen Bayern-Stammkeeper.

"Im Prinzip war es ein bisschen so wie Brötchen holen gehen für mich. Ich fahre, glaube ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin Ski und bin seit über 30 Jahren auf Skiern und noch nie ist sowas passiert", sagte Neuer rückblickend.

Neuer ruft noch an der Unfallstelle den Bayern-Arzt an

Noch von der Unfallstelle aus informierte Neuer Bayerns Team-Arzt Dr. Jochen Hahne. "Dann haben wir, würde ich sagen, eine Minute über das Trauma und über die Schmerzen gesprochen. Dann habe ich versucht schnell zu denken, was die beste Option für ihn wäre", erinnert sich Hahne an das Telefonat mit Neuer zurück.

"Ich weiß noch, wie ich ihm dann gesagt habe: 'Versuche jetzt nicht ins Tal zu kommen, sondern, wenn du die Möglichkeit hast, versuch den Hubschrauber aus Murnau zu holen!' Weil die sind wirklich sehr, sehr gut spezialisiert darauf", so Hahne.

So kam es dann auch, in der Klinik in Murnau wurde Neuer sofort operiert.

"Ich habe direkt eine WhatsApp in die Mannschafts-Gruppe geschrieben und habe mich dafür auch sofort entschuldigt. Ich habe dann gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Saison ausfallen werde, also bis zum Sommer", erklärte Neuer.

Die Öffentlichkeit informierte Neuer damals vom Krankenbett aus über seinen langfristigen Ausfall - über die sozialen Medien.