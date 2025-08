Bundesliga: Schiedsrichter-Trio vor Abschied - Deniz Aytekin beendet Karriere in 2026

Der 47-Jährige ist vor allem in den sozialen Medien beliebt und wird für seine Art der Kommunikation geschätzt.

Als FIFA-Schiri leitete er zwischen 2011 und 2022 54 Europapokal-Spiele. 21 davon in der Champions League.

Deniz Aytekin gehört zu den populärsten und besten Schiedsrichtern der Bundesliga. Nun kündigt er das Ende seiner Karriere an - wie zwei weitere Kollegen.

Aytekin, Welz und Willenborg treten in 2026 ab

Tobias Welz und Frank Willenborg werden wie Aytekin nach Ende der Saison 2025/26 ihre aktiven Karrieren auf dem Platz beenden.

Aytekin zum kommenden Karriereende: "Ich bin Teil der Fußballfamilie und der Fußball hat mir sehr viel gegeben. Erst vor wenigen Monaten bin ich für meine 30-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter geehrt worden. Diese Ehrung hat in mir eine Reflexion ausgelöst. Ich habe dort sehr viele junge Menschen gesehen, die auf ihre Chance warten, irgendwann einmal aufzusteigen. Mir ist bewusst, dass irgendwann auch mal jemand für mich zur Seite getreten ist, wodurch ich aufsteigen konnte. Das hat in mir einen Prozess ausgelöst, an dessen Ende die Entscheidung stand, dass ich meine Karriere nach der neuen Saison beenden werde."

Da Aytekin im Juli einen Muskelfaserriss erlitt, befindet er sich noch im Aufbautraining zur anstehenden Saison.

Zuletzt plagten ihn immer wieder solche Verletzungen.