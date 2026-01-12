FC Bayern München: Mit neuen "Robbery" zum großen Coup

Der FC Bayern zerlegt den VfL Wolfsburg und feiert seine Super-Offensive um die neuen "Robbery". Nach einer weiteren beeindruckenden Torgala wurden beim übermächtigen FC Bayern Erinnerungen an glorreiche "Robbery"-Zeiten wach. Der elegante Michael Olise als Arjen Robben, der unberechenbare Luiz Diaz als Franck Ribery, und dazu noch Torgarant Harry Kane in der Hauptrolle: Die Münchner Super-Offensive ließ den Rekordmeister nach dem 8:1 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg noch mehr vom großen Coup träumen - wie 2013 beim historischen Triple mit "Rib" und "Rob".

Man könne Olise und Díaz "auf jeden Fall" mit den Klublegenden vergleichen, sagte Kane bestimmt: "Sie haben eine großartige Verbindung zueinander und sind auf beiden Seiten extrem gefährlich, können Außenverteidiger und Abwehrreihen vor große Probleme stellen." Natürlich hätten "Michael und Lucho noch viele Jahre vor sich, um es konstant abzurufen. Aber die Beiden sind auf einem sehr guten Weg - und mit der Einstellung, die sie haben, können sie dieses Niveau sicher erreichen", ergänzte der Torjäger.

FC Bayern München: Kane, Olise und Diaz mit überrganden Statistiken Der Hunger ist jedenfalls groß. "Es steht 5:1, 6:1, wir wechseln, bringen junge Spieler und schießen trotzdem noch zwei, drei Tore. Das ist gerade genau unsere Mentalität", unterstrich Eberl: "Wir haben immer Spieler, die etwas Besonderes machen können. Das macht Spaß." Alleine Kane (20 Tore/4 Vorlagen), Olise (9/11) und Diaz (9/9) haben in der Bundesliga schon 62 Scorerpunkte gesammelt, gegen ein bemitleidenswertes Wolfsburg waren es alleine zehn.

Olise verbuchte zwei Treffer und zwei Assists, Diaz traf einmal und legte dreimal vor, Kane schoss ein Traumtor und bereitete für Raphael Guerreiro uneigennützig zum 5:1 vor. "Ich mache immer das, was in dem Moment am besten für die Mannschaft ist", sagte Kane lapidar. Dies sage aber, meinte Eberl, "viel über die Mentalität aus, die wir in der Mannschaft haben. Da ist kein Egomane, das sind Jungs, die ein gesundes Selbstvertrauen haben, natürlich auch auf sich schauen, aber immer den Teamgedanken nach vorne stellen."

