Der Kantersieg der Münchner gegen Wolfsburg zeigt: Dem FC Bayern München droht ein Luxusproblem, das aber auch ein Vorteil werden kann. Ein Kommentar. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Man wird nicht mehr viel Geld gewinnen können, wenn man auf den FC Bayern München als deutschen Meister wettet. Zu eindeutig ist die Dominanz des wiedererstarkten Rekordchampions, der schon nach 16 Spieltagen satte elf Punkte und sagenhafte 37 Tore besser ist als der erste "Verfolger" Borussia Dortmund. Das 8:1-Schützenfest über den in der zweiten Halbzeit nicht erstligatauglichen VfL Wolfsburg war zudem ein erschütterndes Zeugnis, wie weit die Münchner mittlerweile dem Rest der Bundesliga enteilt sind.

Das liegt neben der überforderten Konkurrenz vor allem am qualitativ herausragenden Bayern-Kader, aus dem am Sonntag einmal mehr das Weltklasse-Offensivtrio Michael Olise, Luis Diaz und Harry Kane (alle ran-Note 1) herausstach. Da der FCB in einer eigenen Liga spielt, dürfte primär spannend zu beobachten sein, ob und wie Trainer Vincent Kompany sein Starensemble für den Rest der Saison in Spannung und bei Laune halten kann.

FC Bayern: Probleme vorprogrammiert Denn mit den Rückkehrern Jamal Musiala und Alphonso Davies sind zahlreiche Luxusprobleme beim Kampf um die Startplätze vorprogrammiert, fast alle Positionen sind nun doppelt besetzt. FC Bayern: Stimmen zum Kantersieg über Wolfsburg Umso mehr wird es gerade bei den Ersatzspielern darauf ankommen, ob sie die Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung in der Anfangsformation in Motivation umwandeln können.

FC Bayern: So haben Gnabry und Goretzka schlechte Karten Gegen Wolfsburg erwischte es etwas überraschend die Nationalspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka, die noch um einen neuen Vertrag kämpfen und die als Edelreservisten deutlich schlechtere Chancen auf eine WM-Nominierung durch Julian Nagelsmann haben dürften. Für beide war die Bevorzugung der beiden Youngster Lennart Karl und Tom Bischof ein klarer Fingerzeig Kompanys, dass sie sich im neuen Jahr strecken müssen, wenn sie regelmäßige Spielpraxis bekommen wollen. Immerhin zeigte Karl eine Woche nach dem Wirbel um seine Real-Madrid-Aussagen seine schwächste Leistung seit langem (ran-Note 4), zudem war Gnabry auch leicht angeschlagen.

Da aber Olise und Diaz in der aktuellen Galaverfassung gesetzt sind und auch der eingewechselte Raphael Guerreiro nicht nur wegen seines Tores Eigenwerbung betrieb, dürfte es für Gnabry nach Musialas Comeback tatsächlich eng werden. Goretzka hatte zuvor schon im Duell um den Platz neben Joshua Kimmich gegen Aleksandar Pavlovic die schlechteren Karten, nun macht ihm Neuzugang Bischof auch die Rolle des ersten Backups streitig.

