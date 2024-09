FC Bayern München: Neuer-Ausfall gegen Bremen? Kompany verrät Comeback-Plan

Anzeige

Der FC Bayern München ist guter Hoffnung, dass Manuel Neuer am Samstag wieder im Tor stehen wird. Das Spiel gegen Werder Bremen weckt bei Trainer Vincent Kompany Erinnerungen an seine eigene Zeit als Spieler.

von Oliver Jensen

Vincent Kompany kann bezüglich Manuel Neuer vermutlich Entwarnung geben. "Manuel Neuer soll heute mittrainieren und dann werden wir nach dem Training entscheiden. Er hat sehr viel Erfahrung, daher besprechen wir das zusammen", sagte der Trainer des FC Bayern München am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegen Werder Bremen.

Und weiter: "Wir wollten gegen Zagreb (er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, Anm.d.Red.) kein Risiko eingehen, aber es sieht gut aus."

Dass Spiele gegen Werder Bremen für Kompany etwas Spezielles sind, hängt auch mit seiner eigenen Vergangenheit als Spieler zusammen. "Mit dem HSV war es auch ein besonderes Spiel", sagt er in Erinnerung an das Nordderby: "Aber Bayern gegen Bremen ist ein Traditionsduell. Als ich Spieler in der Bundesliga war, war das ein Top-Duell, ein Spitzenspiel. Bremen hat viele Spieler groß gemacht. Das ist morgen ein besonderes Spiel und so werden wir uns auch vorbereiten."

Der frühere Abwehrspieler nahm zudem die Verteidigung in Schutz, die bei den beiden Gegentreffern beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb kein gutes Bild abgab. "Sie müssen Bälle gewinnen wie in jedem System. Beim Verteidigen ist das Ziel immer das Gleiche: Ballgewinne erzielen und die Null halten. Bisher ist das oft gut gelungen. Manchmal kam nicht das heraus, was wir eigentlich verdient hatten", sagte Kompany.

Er stellte klar: "Wir verteidigen immer als Mannschaft, egal ob wir hoch verteidigen oder nicht. Meine Jungs haben das bisher sehr gut gemacht."