Aston Villa vs. FC Bayern München heute live: Wer überträgt im TV, Stream und Ticker? Endstand 1:0

Update, 02.10., 22:55 Uhr: FC Bayern kassiert erste Niederlage unter Kompany

Bayern München hat die erste Niederlage unter Trainer Vincent Kompany kassiert. In seinem zweiten Spiel der Champions League unterlag der deutsche Rekordmeister beim englischen Premier-League-Klub Aston Villa 0:1 (0:0). Die Münchner mussten damit nach dem 9:2 zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb auch die Tabellenführung in der Königsklasse abgeben.

Jhon Duran (79.) traf in Birmingham für die Gastgeber. Am dritten Spieltag der Champions League tritt der FC Bayern am 23. Oktober beim FC Barcelona mit dem ehemaligen Münchner Erfolgstrainer Hansi Flick an.