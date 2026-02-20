- Anzeige -
FC Bayern München - Oliver Kahn kitzelte Spieler: "Mit deinem Talent wäre ich Messi"

  Veröffentlicht: 20.02.2026
  07:51 Uhr
  • ran.de
© Jan Huebner

Die Leistungen von Leroy Sane waren beim FC Bayern München stets ein Thema. Nun äußerte sich der ehemalige Vorstandschef Oliver Kahn - und wie er Sane kitzelte.

Oliver Kahn, ehemaliger Vorstandschef des FC Bayern München, hat über die Herausforderungen mit Leroy Sane in seiner Zeit beim FCB gesprochen. Bei "Sky" erinnerte er sich an Sanes fehlende Konstanz und Wankelmütigkeit.

FC Bayern: Joshua Kimmich beim Biathlon! Duell gegen Legende

Kahn betonte: "Mit Leroy haben wir ja immer diese Thematik gehabt." Er wies auf Diskussionen zur Körpersprache des Spielers hin und beschrieb Sane als Edeltechniker, der zu selten überzeugend auftrat.

"Kahn zu Sane: "Mit deinem Talent wäre ich Messi"

In einem persönlichen Gespräch habe Kahn zu Sane gesagt: "Wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi." Sane habe darauf mit großen Augen reagiert und nicht gewusst, was er sagen solle. Kahn ergänzte: "Da habe ich gesagt, zeig es doch einfach."

Der ehemalige Vorstandschef sah seine Ansätze als Aufbauarbeit: "Und das ist eben dieses Vordringen zu so einem Spieler. Ihn leistungsfähig zu machen." Sane verließ den FC Bayern im vergangenen Sommer ablösefrei und wechselte zu Galatasaray Istanbul.

