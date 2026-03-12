Oliver Kahn hat die Strukturen beim FC Bayern kritisiert. Sportlich lobte er den Rekordmeister in den Himmel.

Für Oliver Kahn ist klar: Die Saison des FC Bayern wird eine erfolgreiche. Womöglich sogar sehr erfolgreich.

"Es gibt einen Indikator beim FC Bayern, der ist sehr, sehr aussagekräftig. Du kannst im Grunde spielen lassen, wen du willst aus dem Kader - und die Qualität fällt kaum oder teilweise gar nicht ab. Das war in der Vergangenheit immer ein Hinweis darauf, dass es eine sehr erfolgreiche Saison wird", sagte der 56-Jährige bei "Sky".

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende beim deutschen Rekordmeister betonte sogar, er habe den FC Bayern selten so stark gesehen wie im Moment, "nicht nur in der Bundesliga, auch international. Die Mannschaft spielt fast schon wie ein Uhrwerk".

Ein Haar in der Suppe findet der frühere Weltklasse-Torhüter trotzdem. Als "Freund von Widerständen" laufe ihm das Moment alles "zu gut", wie er erklärte. "Ein Ticken fast schon zu gut, es geht wie geschnitten Brot, wie es läuft", sagte Kahn: "Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, der FC Bayern wird easy Champions-League-Sieger, so ist es nicht. Aber im Moment ist es für mich die beste Mannschaft in Europa, wie sie Fußball spielt."

Die Münchner hatten im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Atalanta Bergamo ein 6:1-Ausrufezeichen gesetzt, in der Bundesliga ist der Titelkampf bei elf Punkten Vorsprung kein wirklicher mehr. Im DFB-Pokal steht der FCB im Halbfinale.