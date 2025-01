Der FC Bayern München zeigt beim 2:1-Arbeitssieg in Freiburg ungeahnte Qualitäten. Die Rückkehrer Josip Stanisic und Joao Palhinha eröffnen Trainer Vincent Kompany neue Möglichkeiten. Doch es gibt auch neue Sorgen. Die drei Erkenntnisse zum Bayern-Sieg. Aus Freiburg berichtet Maximilian Lotz Matteo Ginter quengelte schon. Der fünfjährige Sohnemann von Matthias Ginter wurde langsam ungeduldig, als sein Papa in der Mixed Zone den Journalisten zum wiederholten Mal erzählen durfte, wie er mit seinem Treffer zum 1:2 das Spiel seines SC Freiburg gegen den FC Bayern München doch noch einmal spannend gemacht hat. Zwar brachte Ginters Anschlusstor in der 68. Minute die Bayern, die durch Harry Kane (15.) und Min-jae Kim (54.) bis dahin souverän in Führung lagen, in der Schlussphase etwas ins Wanken. Doch die Mannschaft von Vincent Kompany fiel nicht. Stattdessen entdeckten die Bayern-Stars neue Seiten an sich. Die Comebacks von Josip Stanisic und Joao Palhinha halfen dabei – auch wenn der Nachmittag nicht ohne neue Sorgen zu Ende ging. ran hat drei Erkenntnisse des Bayern-Siegs in Freiburg.

1. Bayern kann auch dreckig Den Big Point im Titelrennen feierten die mitgereisten Bayern-Fans entsprechend stimmgewaltig. "Deutscher Meister wird nur der FCB", schallte es nach Abpfiff aus dem Gästeblock – und die Bayern-Stars genossen die Gesänge nach einem durchaus harten Arbeitstag sichtlich. "Man hat auch am Jubel nach dem Spiel gesehen, dass das ein sehr wichtiger Sieg für uns war", sagte Sportvorstand Max Eberl und lobte den Willen des Teams, den knappen Vorsprung über die Zeit bringen zu wollen. "Wir haben verteidigt und uns in die Schüsse geworfen. Das, was man Bayern vielleicht früher nachgesagt hat, dass ihnen das schwerfällt, haben wir als Gruppe getan."

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Die Erkenntnis lautet: Bayern kann auch dreckig gewinnen. Trotz optischer Dominanz und fast 70-minütiger Spielkontrolle brannten die Bayern diesmal kein Chancen- und Offensivfeuerwerk ab – für drei Punkte reichte es trotzdem, weil am Ende sogar Kane sich nicht zu schade für die Defensivarbeit war. "Gerade heute kam es nicht darauf an, den Gegner herzuspielen und 90 Minuten zu dominieren. Sondern wir haben gemerkt, dass es in den letzten 15, 20 Minuten auch andere Sachen braucht", erläuterte Joshua Kimmich. "Heute haben wir gesehen, dass das auch in uns steckt." Auch Eberl war zufrieden mit der Vorstellung der Bayern, die nach der 0:3-Pleite am Mittwoch in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam eine Reaktion gezeigt hatten. "Ich finde, dass wir sehr mannhaft dagegengehalten haben. Wir haben Moral bewiesen", sagte Eberl. Der Arbeitssieg wurde durch den Ausrutscher von Bayer Leverkusen (2:2 bei RB Leipzig) zusätzlich versüßt, die Bayern bauten ihren Vorsprung in der Tabelle damit auf sechs Punkte aus.

2. FCB-Rückkehrer als Trumpf Seinen Kaltstart versuchte Josip Stanisic unmittelbar vor Beginn der zweiten Hälfte rauszulaufen. Als erster Bayern-Spieler betrat der 24-Jährige lange vor seinen Kollegen den Rasen, um seine Muskulatur noch etwas auf Betriebstemperatur zu bringen. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Leon Goretzka wurde Stanisic bei seinem Comeback in der 40. Minute praktisch ins kalte Wasser geworfen – aber er schwamm sich frei. "Es war sicherlich nicht einfach in so ein Spiel reinzukommen, weil es ein hartes Spiel war", sagte Kimmich. Gerade in der hitzigen Schlussphase war Stanisic eine große Hilfe. "Da war es wichtig, dass wir dann auch Stanis Physis hatten", meinte der 29-Jährige. Stanisic war im Sommer mit dem Schwung seiner erfolgreichen Leihe an Bayer Leverkusen nach München zurückgekehrt. Doch nach seinem Einsatz im DFB-Pokal in Ulm stoppte ihn ein Außenbandriss im Knie. Nun feierte der flexible Verteidiger, der sowohl außen als auch innen agieren kann, sein ersehntes Comeback.

"Stani gibt uns eine extra Möglichkeit", stellte auch Trainer Kompany zufrieden fest. "Es war nicht selbstverständlich diese Leistung zu bringen, nachdem er fünf Monate raus war. Er hat gezeigt, dass er uns auf jeden Fall helfen wird in der Zukunft. Das brauchen wir." Gleiches gelte auch für Joao Palhinha, der nach überstandenem Muskelbündelriss erstmals seit Anfang November wieder einige Minuten auf dem Feld stand. "Wir haben nie gemeckert wegen Verletzungen. Trotzdem ist es schon wichtig, dass wir den vollen Kader zur Verfügung haben", betonte Kompany. Gerade auch mit Blick auf die voraussichtliche Zusatzbelastung im Februar in Form von zwei Playoff-Spielen in der Champions League sieht Kimmich eine entspannte Personalsituation als Vorteil. "Da brauchen wir jeden", unterstrich er.

