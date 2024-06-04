Noch bis Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Die Bundesliga-Vereine befinden sich in einem spannenden Transfersommer. Seit dem 1. Juli dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 6. Oktober, 21:45: FC Bayern und BVB jagen offenbar Kölns El Mala +++ Spätestens seit dem traumhaften Solo-Tor gegen die TSG Hoffenheim ist Said El Mala auch über Köln hinaus in aller Munde. Das U21-Talent soll jetzt das Interesse der Bundesliga-Größen Bayern und Dortmund geweckt haben. So berichtet "Sky", dass sich der 19-Jährige auf die "Shortlist" des Rekordmeisters gespielt hätte. Der 1. FC Köln soll im Falle möglicher Verhandlungen im Sommer mindestens 35 Millionen Euro fordern. Die Domstädter haben dabei das Heft des Handelns in der Hand. Wie Ex-Geschäftsführer Christian Keller im Sommer bestätigte, soll es keine Ausstiegsklausel in El Malas Vertrag geben. Dieser wurde zudem erst kürzlich verlängert und läuft bis 2030. Neben den Bayern soll auch der BVB erneut interessiert sein.

+++ 29. August, 09:40: Mega-Vertrag? Simons-Wechsel offenbar kurz vor dem Abschluss +++ Der Abschied von Xavi Simons aus Leipzig kündigt sich schon seit längerer Zeit an, doch nun ist es offenbar auch so weit. Laut Informationen von Fabrizio Romano konnte sich der Bundesligist mit Premier-League-Klub Tottenham Hotspur auf eine Summe von 60 Millionen Euro einigen. "Bild"-Angaben zufolge können zudem noch fünf Millionen Euro an Bonus-Zahlungen obendrauf kommen. Der Spieler sei für Vertragsgespräche freigestellt worden. Romano zufolge soll der Deal noch am Freitag abgeschlossen werden, wenn Simons den Medizincheck erfolgreich absolviert. Laut Informationen von "Sky" soll der 22-Jährige einen Siebenjahresvertrag bis 2032 unterschreiben und habe den Konditionen bereits zugestimmt. Bis vor wenigen Tagen sah alles danach aus, als würde der FC Chelsea das Rennen machen, nun steht offenbar der Wechsel zu Tottenham bevor.

