FC Bayern München: Thomas Tuchel und das Abwehr-Problem – hat sich der Trainer verzockt?

Tuchel weiter auf der Suche

Er verstehe, dass der Trainer seine beste Formation suche, so de Ligt, der zudem wegen einer Wadenverletzung in der Vorbereitung verspätet ins Training eingestiegen war.

Der Bundesliga-Saisonauftakt: Werder Bremen gegen FC Bayern München - Freitag, ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de

Doch Tuchel hat sich, was die Aufstellungen in den Testspielen angeht, noch nicht auf eine Formation festgelegt, die dann vermehrt ihre Spielpraxis bekommt.

Dabei hatte er genau das vor.

"Wir haben nicht viele Spiele, um uns vorzubereiten. Wir wollen Abläufe in unser Spiel bekommen, einen Teamspirit", erklärte Tuchel. "Grundsätzlich ist es schon so, dass ich so schnell wie möglich eine Elf finden will."

Doch ausgerechnet in der Defensive blieb Tuchel unschlüssig und vage. Dabei geht es gerade in der letzten Reihe vor dem eigenen Tor um Automatismen und Abläufe. Um Vertrauen, die Abstimmung untereinander, wie de Ligt betonte.

Im letzten Test auf der Asienreise gegen Liverpool hatten Dayot Upamecano und Min-jae Kim in der Innenverteidigung begonnen, gegen die AS Monaco dann Kim und Benjamin Pavard. Gegen Leipzig schließlich Upamecano und de Ligt, der nach 45 Minuten wiederum Platz machte für Kim, der bei seinem Militärdienst in der Heimat Südkorea fünf Kilogramm Muskelmasse verloren hatte. Er dürfte beim Auftakt gesetzt sein, konnte sich aber nicht wirklich einspielen mit de Ligt, der den Vorzug vor Upamecano erhalten sollte, der nicht überzeugen konnte.