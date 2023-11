Auch bei Musiala und Davies ist noch nichts entschieden, ihre Verträge laufen noch bis 2025. Allerdings haben zahlreiche Topklubs Interesse am deutschen Nationalspieler und Davies soll angeblich sogar zu einem Abschied in Richtung Real Madrid tendieren.

Musiala und Davies beim FC Bayern München: Hainer will beide FCB-Stars halten

"Wir haben immer noch Zeit, aber Jamal ist ein herausragender Spieler, den wir so lang wie möglich halten wollen. Ich denke, er weiß genau, was er am FC Bayern hat", sagte Hainer. "Das Gleiche gilt für Alphonso Davies. Ich denke, er ist bei uns einer der weltbesten Verteidiger geworden. Natürlich wollen wir ihn halten. Ich hoffe, er will das auch."

Darüber hinaus lobte der Präsident die Arbeit des ehemaligen Bayern-Spielers Xabi Alonso als Trainer von Tabellenführer Bayer Leverkusen, die er als größten Konkurrenten auf die Meisterschaft sieht. Ähnlich bewertete Dreesen die momentane Situation, zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich am Ende der FCB durchsetzen wird.