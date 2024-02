Nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen herrscht Alarmstimmung beim FC Bayern München. Über die Nachwehen des Spitzenspiels und den in die Kritik geratenen Trainer Thomas Tuchel spricht Markus Babbel in der ran Bundesliga Webshow .

Es rumort beim FC Bayern München. In der ran Bundesliga Webshow schaut Markus Babbel auf das vom Rekordmeister vergeigte Topspiel in Leverkusen, die aufgekommene Diskussion um Thomas Tuchel und eine Personalentscheidung beim HSV.

"Wer sollte denn was sagen? Uli Hoeneß hat mit Sicherheit irgendwann mal den Trainer zu sich zitiert, aber der ist ja nicht mehr vor Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vom Tegernsee extra nach München fährt und Thomas Tuchel fragt, was er eigentlich vorhatte."

"Das zeigt mir schlussendlich, dass sie von ihm jetzt nicht viel halten. Sonst gibst du ihn ja in dieser Situation, in der der FC Bayern im Sommer war, in 100 Jahren nicht ab. Also es ist ein Zeichen: Wir halten eigentlich nichts von dir und es ist besser, wenn du jetzt irgendwo hingehst und versuchst, dort Spielpraxis zu bekommen."

Wer sich Leverkusen genau angeschaut hat: Die haben nicht einmal den Sahnetag gehabt, sie haben ja nicht einmal an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, da waren sie am Dienstag im Pokal gegen Stuttgart mehr gefordert als jetzt am Samstag im Spitzenspiel."

Sie sind in einem Topspiel, wo alles passen muss, wo jedes Rädchen in das andere zusammengefügt werden muss. Und dann mach ich ein Fass auf, anstatt die Spieler, wenn sie eh schon nicht in hundertprozentiger Form sind, in ihrem alten System zu lassen, damit sie wenigstens ein bisschen Sicherheit haben. Das konnte ich definitiv nicht nachvollziehen.

"Kompliment an Thomas Müller, der sich da nie versteckt. Vor allem die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das hat mir sehr imponiert. Ich glaube, das war die letzte Möglichkeit, die Mannschaft jetzt nochmal wachzurütteln, weil so viel im Argen liegt. Wenn man sich die Bayern anschaut seit dem Rückrundenstart, funktioniert gefühlt ja gar nichts. (…)

...Bayerns nächsten Gegner Lazio Rom:

"Das ist eigentlich ein Glückslos für die Bayern und trotzdem kriege ich nach den letzten Wochen immer mehr Zweifel, ob sie das so locker schaffen. Sie müssen sich jetzt wirklich am Riemen reißen und alles Nebensächlichkeiten bei Seite legen. Es wäre ja fatal, wenn du gegen Lazio ausscheiden würdest."

...Tuchels Zukunft im Sommer:

"Die Frage wird sein: Wer ist auf dem Markt und wo habe ich das Gefühl, dass derjenige mich dann eben weiterbringt. Jetzt nur alles auf Thomas Tuchel abzuschieben, ist mir auch zu billig."

...Xabi Alonso:

"Er nimmt alle mit, das ist seine ganz große Stärke. Und man hat bei Thomas Tuchel eben das Gefühl, dass er viele verloren hatte oder zumindest schafft er es nicht, dass die Jungs an ihre Leistungsgrenze kommen. Und dieses Gefühl hat man bald zu 100 Prozent bei Xabi Alonso.

Ich muss Abbitte leisten an Bayer Leverkusen, an Fernando Carro und Simon Rolfes. Ich war total perplex, als sie Xabi Alonso in dieser Situation geholt haben und hatte meine ganz großen Zweifel, ob das gut geht, einen Trainer-'Neuling' in so einer Situation zu holen. Und ihm Nachhinein muss ich mich echt bedanken bei diesen Herren, weil es einfach Riesenspaß macht, sich Bayer Leverkusen anzuschauen."

...die Frage, ob Alonso nach der Saison geht:

"Er hat natürlich die ganz große Chance, in Leverkusen etwas Außergewöhnliches aufzubauen und wo du dann eben auch Kultstatus bekommst und vielleicht irgendwann wie Klopp in Liverpool ein Denkmal am Stadion bekommst. In Leverkusen kann er wirklich Einmaliges hinterlassen, wo dann wirklich noch in 30, 40 Jahren über ihn gesprochen wird, und da wäre dieser Abgang jetzt zu früh. Die Mannschaft wird ja nicht schlechter werden und da müssen die Bayern höllisch aufpassen, dass ihnen Leverkusen nicht den Rang abläuft."

...die Fanproteste:

"Wenn man Fußballfan ist und sich eigentlich das Spiel anschauen will, dann nervt es natürlich. Ich habe Verständnis dafür, dass man Bedenken hat und dass man das auch kundtut. Nur wenn ich dann so etwas sehe wie in Hamburg (Plakate gegen 96-Boss Martin Kind, d. Red.), dann fehlt mir jegliches Verständnis. Da ist dann eine Grenze überschritten, wo ich sage: Bei aller Liebe, liebe Fans, nehmt euch nicht wichtiger als ihr seid.

Irgendwann muss ja eine Lösung her oder wollen wir jetzt bis zum Saisonende mit Tennisbällen oder mit irgendwelchen Bonbons schmeißen? Das kann es ja nicht sein. Ich habe aber die Befürchtung, dass es weiter eskaliert, weil auch einige Fangruppierungen gar kein Interesse haben, da zum Dialog zu gehen."