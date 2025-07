Cristiana Girelli schießt die Italienerinnen mit zwei Toren ins Halbfinale der Frauen-EM. Norwegens Superstar verschießt einen Elfmeter.

Der Traum vom Titel lebt: Italien ist dank Doppelpackerin Cristiana Girelli bei der Frauen-EM überraschend als erstes Team ins Halbfinale gestürmt.

Die Kapitänin schoss die Azzurre im Viertelfinale gegen die favorisierten Norwegerinnen zu einem verdienten 2:1 (0:0), Italien steht nach einer entschlossenen Vorstellung damit erstmals seit 28 Jahren wieder in einem EM-Halbfinale.

Während Norwegens Superstar Ada Hegerberg trotz ihres Treffers zum zwischenzeitlichen 1:1 (66.) ein Drama erlebte, ließ Girelli (50., 90.) Italien mit ihren Toren jubeln.

Im Kampf um das Finalticket treffen Girelli und Co. auf den Sieger der Partie Schweden gegen England. Die deutsche Mannschaft bekommt es in ihrem Viertelfinale am Samstag mit Frankreich zu tun (ab 21:00 Uhr im Livestream auf Joyn).