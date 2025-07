Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 23. Juli, 06:13 Uhr: Tottenham Hotspur offenbar an Palhinha interessiert +++ Die erste Saison in der Bundesliga lief für Joao Palhinha nicht wie geplant. Der Portugiese, der für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtet wurde, kam beim FC Bayern im Mittelfeld kaum zum Zug. Jetzt könnte das Kapitel Bundesliga für den 30-Jährigen nach nur einer Saison wieder beendet sein. Laut "The Athletic" zeigt Tottenham Hotspur großes Interesse an einer Verpflichtung. Allerdings bevorzugen die Spurs derzeit wohl nur eine Leihe. Ob Bayern dem zustimmen würde? Die "Sportbild" berichtet, dass der Rekordmeister zumindest bei einem festen Transfer ab einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Palhinha selbst möchte sich dem Bericht zufolge nach wie vor beim Rekordmeister durchsetzen. Ein Wechsel würde für ihn nur bei einem Spitzenangebot in Frage kommen.

+++ 22. Juli, 20:34 Uhr: Scoutingliste geleakt - kurioser Leak am Bayern-Campus +++ Zu einem kuriosen Leak kam es laut "tz" beim FC Bayern München. Dem Bericht nach teilte ein Scout des Münchner Campus eine eigentlich geheime Scoutingliste unabsichtlich in seinem WhatsApp-Status. "Bitte diese 2011er in eurer Sichtung entsprechend eurer Region für die kommende Saison priorisieren. Bis 15.09. brauchen wir erste Eindrücke. Danke euch!", stand dem Bericht nach bei der Liste zu 15 Namen von Talenten, die die Münchner wohl näher im Blick haben als mögliche Neuzugänge. Auf dieser eigentlich geheimen Scoutingliste befinden sich laut "tz" die Namen von Talenten wie Kemi Seudi (VfB Stuttgart), Sam Haritz und Lino Nikisch (beide Schalke), Nikita Drozd, Edgar Idada und Dennis Yakavenka (Nürnberg) sowie Denton Snoh (Mainz). Dem Bericht nach soll die unabsichtlich veröffentlichte Scouting-Liste in der Fußball-Branche nun ein heißes Tuschel-Thema sein.

+++ 21. Juli, 18:37 Uhr: Real-Interesse an Bayern-Star - Gespräche liegen auf Eis +++ Seit mehreren Monaten arbeitet der FC Bayern an einer Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano. Nun kommt es jedoch zum Stillstand. Auch weil die Münchner weiter einen Transfer von Luis Diaz priorisieren. Klar ist jedoch: Der Vertrag des Franzosen läuft im nächsten Sommer aus. Dieser Umstand lockt nun wohl auch andere Topvereine. Laut dem Fußballportal "fichajes.net" zeigt Real Madrid Interesse an dem Innenverteidiger. Demnach prüfen die "Blancos" sogar einen Transfer in diesem Transferfenster. Die Bayern wollen dagegen weiterhin unbedingt mit dem französischen Nationalspieler verlängern, der unter Vincent Kompany eine zentrale Rolle in der Defensivreihe eingenommen hat. Noch liegen die beiden Parteien wohl aber weit auseinander. Upamecano soll auf eine deutliche Gehaltserhöhung bestehen - zurzeit liegt das Salär des 26-Jährigen bei geschätzten 16 Millionen Euro. Laut "Bild" sollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem Verteidiger nun mitgeteilt haben, erst nach Ende der Transferphase weitere Gespräche führen zu wollen.

+++ 20. Juli, 10:29 Uhr: Diaz-Ersatz? Bayern beobachtet wohl Lyon-Youngster +++ Die Bayern suchen weiter nach einer Verstärkung für den linken Flügel. Klar ist: Luis Diaz soll ganz oben auf der Prioritäten-Liste des deutschen Rekordmeisters stehen. Sollte ein Deal mit Liverpool jedoch nicht zustande kommen, hat man wohl bereits vorgesorgt. Wie Fabrizio Romano nun berichtet, haben die Münchner ihr Interesse auch bei Malick Fofana hinterlegt. Der 20-Jährige Flügeldribbler soll demnach ebenfalls eine Alternative darstellen, wenn man sich mit Liverpool nicht auf einen Diaz-Kauf einigen kann. Dem Transferinsider zufolge soll die sportliche Führung um Max Eberl bereits Kontakt zu Olympique Lyon aufgenommen haben, um sich nach den Konditionen umzuhören. Im Vergleich zu dem Kolumbianer wäre Fofana die deutlich jüngere und unerfahrenere Option für den FC Bayern. Gleichzeitig würde man den Linksaußen jedoch auch für eine weitaus geringere Ablöse bekommen. Erst im letzten Jahr wechselte er zu Olympique Lyon. Fofana hat dort noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028. Sein Marktwert wird derzeit von "transfermarkt" auf 30 Millionen Euro taxiert. Interessant: Auch Kingsley Coman wird erneut mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Laut der "Mundo Deportivo" zeigt Galatasaray Istanbul Interesse am Linksaußen. Ein Abgang des Franzosen könnte Tempo in die Personalie bringen.

+++ 19. Juli, 17:43 Uhr: Peretz-Medizincheck beim HSV wohl terminiert +++ Der Abgang von Torhüter Daniel Peretz beim FC Bayern München steht wohl bevor. Laut "Bild" ist für den israelischen Nationalspieler am Sonntag, 20. Juli 2025, der Medizincheck bei Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV gebucht. Nach dem Medizincheck soll dann dem Bericht nach eine einjährige Leihe des 25-Jährigen an die Elbe offiziell bestätigt werden. In München hat Peretz noch einen Kontrakt bis zum Sommer 2028. Zuletzt wurde der bisherige Backup von Manuel Neuer auch mit möglichen Transfers zur PSV Eindhoven und CFC Genua in Verbindung gebracht.

+++ 19. Juli, 12:49 Uhr: Wechselwunsch hinterlegt - Diaz trifft wohl Zukunfts-Entscheidung +++ Wie "Sky" berichtet, hat der vom FC Bayern umworbene Luiz Diaz nun eine Zukunfts-Entscheidung getroffen. Demnach soll der kolumbianische Nationalspieler beim seinem aktuellen Klub FC Liverpool hinterlegt haben, den englischen Meister verlassen zu wollen, sofern es zu einer Einigung zwischen den Vereinen kommt. Auch Bayern-Coach Vincent Kompany sei dem Bericht nach Befürworter eines Diaz-Transfers an die Säbener Straße. In München winkt dem 28-Jährigen wohl ein Vertrag über mindestens vier Jahre, wie es im Bericht weiter heißt. Zudem berichtet die "Bild", dass der Transfer auch auf Vereinsseite Fahrt aufnimmt. Demnach soll zeitnah ein Treffen zwischen den Bayern- und den Liverpool-Bossen geplant sein. Einiges wird auch davon abhängen, ob der FC Liverpool Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt verpflichtet und somit die Einnahmen aus einem Diaz-Transfer gut gebrauchen könnte.

+++ 18. Juli, 10:41 Uhr: Diaz-Poker nimmt wohl Fahrt auf +++ Nachdem der FC Liverpool wohl die ersten Angebote des FC Bayern für Luis Diaz abgelehnt hat, könnte der Deal jetzt doch ziemlich zügig an Fahrt aufnehmen. Das berichtet die "Bild". Demnach soll zeitnah verhandelt werden und in naher Zukunft ebenfalls ein Treffen zwischen den beiden Seiten eingeleitet werden. Brisant: Der Poker hängt auch von einem anderen Spieler ab. Laut dem Bericht könnte ein Transfer von Hugo Ekitike zu den Reds die Personalie Diaz ins Rollen bringen. Sollte der FC Liverpool den Zuschlag für den Eintracht-Star bekommen, wäre man wohl bereit den Kolumbianer im Gegenzug an die Münchner abzugeben. Zwischen dem deutschen Rekordmeister und Luis Diaz soll dem Bericht zufolge bereits eine Einigung erzielt worden sein. Demnach erhält der Flügelstürmer einen Vierjahresvertrag inklusive rund 14 Millionen Euro Jahresgehalt.

+++ 17. Juli, 07:33 Uhr: Neuer Interessent für Paul Wanner: Auch der HSV mischt mit +++ Die Personalie Paul Wanner bleibt ein heißes Eisen. Nachdem bereits Borussia Mönchengladbach Interesse angemeldet hat (siehe Eintrag vom 15. Juli), gibt es nun offenbar neues Interesse aus der Bundesliga. Der Hamburger SV soll sich laut "kicker" nach der Möglichkeit erkundigt haben, den deutschen U21-Nationalspieler per Leihe in den Volkspark zu holen. Allerdings wird auch berichtet, dass der FC Bayern nach der Verletzung von Jamal Musiala bei der FIFA Klub-WM durchaus mit Wanner plant. Eine Leihe sei demnach nur schwer realisierbar.

+++ 17. Juli, 09:54 Uhr: Neue Saudi-Konkurrenz im Poker um Diaz +++ Luis Diaz gilt beim FC Bayern weiterhin als Wunschspieler, auch der FC Barcelona beobachtet den Kolumbianer. Das Interesse scheint jedoch nicht einzig auf europäische Topklubs beschränkt - auch Saudi Arabien liebäugelt mit dem Flügelstürmer. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Sport" zufolge umwirbt auch Al-Nassr den Liverpool-Star. Das Team von Cristiano Ronaldo soll bereits klar gemacht haben, auch von einer Ablöse im dreistelligen Bereich nicht abgeschreckt zu sein. Dabei ist der Saudi-Klub wohl bereits mehrfach bei Diaz vorstellig geworden. Bisher zeigt der Offensivdribbler aber wenig Interesse. Lieber möchte er weiter in einer europäischen Topliga spielen. Al-Nassr soll aber weiter in Lauerstellung bleiben, falls ein Transfer nach München oder Barcelona platzen sollte. Auch weil Ronaldo wohl höchstpersönlich bei der Vereinsführung mit der Bitte vorstellig geworden ist, Diaz zu verpflichten.

+++ 15. Juli, 20:26 Uhr: Plan B bei Diaz-Absage - Bayern beobachtet wohl nächsten Flügelstar +++ Der FC Bayern erweitert seine Suche nach einem Flügelstürmer - nun soll auch ein weiterer Star auf der Liste von Max Eberl stehen. Einem Bericht von der "AS" zufolge, beobachten die Münchner Rodrygo. Demnach hat man den Brasilianer von Real Madrid auf dem Schirm und wäre auch nicht abgeneigt, eine Ablösesumme in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu zahlen. Die spanische Zeitung berichtet jedoch, dass der Hauptfokus weiter auf einer Verpflichtung von Luis Diaz liege. Sollte man sich jedoch nicht mit dem FC Liverpool über einen Transfer einigen, könnte Schwung in die Personalie Rodrygo kommen. Neben dem FCB zeigen weitere Top-Klubs Interesse an dem 24-Jährigen. Darunter die beiden Londoner-Klubs FC Arsenal und FC Chelsea sowie Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Auch Al-Nassr soll den Real-Star auf dem Schirm haben. Auch interessant: FC Bayern München muss jetzt ernsthaft über David Alaba nachdenken - ein Kommentar

+++ 15. Juli, 13:45 Uhr: Liverpool soll FC-Bayern-Angebot für Diaz abgelehnt haben +++ Der FC Bayern München ist offenbar mit einem Angebot für Luis Diaz beim FC Liverpool abgeblitzt. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, der deutsche Rekordmeister wäre bereit gewesen, 67,5 Millionen Euro für den Kolumbianer zu zahlen, Englands Meister habe jedoch abgelehnt. Beides deckt sich mit ran-Infos. Der Offensiv-Spieler sei grundsätzlich offen für einen Wechsel. Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona Interesse zeigen. Diaz steht noch bis 2027 an der Anfield Road unter Vertrag. Die Bayern haben lediglich für Harry Kane (95 Millionen Euro) und Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) eine höhere Ablöse gezahlt als jene Summe, die sie in dieser Woche geboten haben sollen. Bereits zuvor war berichtet worden, dass eine Offerte von den "Reds" abgelehnt worden sei (siehe Eintrag vom 11. Juli). Auch interessant: FC Bayern gibt neues Angebot für Luis Diaz ab - Pro und Contra

+++ 15. Juli, 10:42 Uhr: Offenbar neues Bundesliga-Interesse für Wanner +++ Was passiert mit Paul Wanner? Nachdem der 1. FC Heidenheim mit dem Deutsch-Österreicher um Haaresbreite den Klassenerhalt geschafft hat, stößt der U21-Nationalspieler planmäßig zurück zum FC Bayern München. Ob er jedoch dort die Saison 2025/26 verbringt, ist offen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, hat Borussia Mönchengladbach Interesse am Youngster. Im Raum steht ein Leihgeschäft, Wanner soll demnach den Abgang von Alassane Plea kompensieren. Ob der FCB Wanner nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala überhaupt wieder ausleihen will, ist jedoch offen. Zuvor war der 19-Jährige auch schon als Zugang bei Werder Bremen und beim VfB Stuttgart gehandelt worden.

+++ 14. Juli, 23:26 Uhr: Bayern-Youngster vor Wechsel nach England +++ Für Nestory Irankunda könnte das Kapitel FC Bayern nun bereits zu Ende gehen. Der Flügelstürmer steht wohl vor einem Abgang nach England. Laut Fabrizio Romano soll eine Einigung mit dem FC Watford erzielt worden sein. Der Klub spielt derzeit in der Championship, der zweiten englischen Liga. Dem Transferinsider zufolge wird sich die Ablöse auf vier Millionen Euro belaufen. Die Münchner behalten jedoch eine Hand am Spieler. Demnach soll eine Rückkaufklausel im Deal enthalten sein, ebenso wie eine Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent. Bei Watford wird der Australier einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Damit verlässt der 19-Jährige den FC Bayern bereits nach einem Jahr wieder. Zuletzt wurde der australische Nationalspieler an die Grasshopper Zürich verliehen.

+++ 13. Juli, 21:45 Uhr: Offenbar neues Preisschild für Christopher Nkunku +++ Wird ein Transfer von Christopher Nkunku möglicherweise heißer? Denn wie die "L'Equipe" berichtet, soll der FC Chelsea das Preisschild für den früheren Angreifer von RB Leipzig deutlich gesenkt haben. Chelsea soll sich demnach mit einer Ablöse von 35 bis 40 Millionen Euro zufriedengeben. Im Winter wollten die "Blues" noch fast 80 Millionen Euro für den 27-Jährigen. Bezahlt haben sie im Sommer 2023 rund 60 Millionen. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2029. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich an der Stamford Bridge bislang nicht. Allerdings gibt es ein paar namhafte Interessenten. Neben dem FC Bayern sollen sich auch Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester United mit einer Verpflichtung beschäftigen. Aber: Wie es weiter heißt, soll sich Nkunku einen Wechsel zum FC Bayern gut vorstellen können.

+++ 12. Juli, 12:59 Uhr: Manchester United baggert an Palhinha +++ Manchester United sucht nach Verstärkungen im Mittelfeld. Neben Morten Hjulmand und Richard Rios beobachten die Red Devils wohl auch einen Akteur vom FC Bayern. Laut einem Bericht von "The Independent" handelt es sich um Joao Palhinha. Ruben Amorim soll sich einen physisch starken Abräumer vor der Abwehr wünschen - Palhinha passt in das gesuchte Profil und wird deshalb wohl in Manchester gehandelt. Brisant: Bereits im vergangenen Sommer beobachtete der Premier-League-Klub die Situation des Portugiesen, der sich dann aber für den Schritt nach München entschied. Unter Vincent Kompany hat der 30-Jährige scheinbar aber keine Zukunft mehr - auch bei der Klub-WM (Finale PSG gegen FC Chelsea Sonntag ab 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) spielte er kaum eine Rolle. Klar ist jedoch auch, dass United auf Einnahmen angewiesen ist, um einen Transfer von Palhinha umsetzen zu können. Zuletzt galten vor allem Jadon Sancho und Antony als Verkaufskandidaten.

+++ 11. Juli, 21:52 Uhr: Metz und Brest wohl mit Interesse an FCB-Keeper Peretz +++ Nachdem der bisherige Ersatzkeeper Daniel Peretz beim FC Bayern wohl keine sportliche Perspektive mehr hat, gibt es nun angeblich immer mehr Interessenten. Laut "Sky" sollen nun auch die beiden Ligue-1-Klubs Stade Brest und FC Metz eine Verpflichtung des 25-Jährigen in Erwägung ziehen. Zuvor wurde bereits vom Interesse des FC Genua und des Bundesliga-Rückkehrers Hamburger SV berichtet. Zuvor zerschlug sich der angedachte Transfer in die Niederlande zur PSV Eindhoven noch. Peretz‘ Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2028. Bislang durfte er nur in sieben Pflichtspielen für die Bayern auflaufen.

+++ 11. Juli, 06:35 Uhr: Erstes Angebot! Diaz-Personalie kommt ins Rollen +++ Der FC Bayern hat offenbar sein erstes Angebot für Luis Diaz abgegeben. Laut "SportBild" bietet der Rekordmeister 52 Millionen Euro - und damit weniger als die von Liverpool angeblich geforderten 80 Millionen. Wohl auch deswegen soll der LFC die erste Bayern-Offerte abgelehnt haben - dies berichtet die "Bild". Der englische Meister weigere sich demnach, mit den Bayern in diesen Sphären zu verhandeln. Zuletzt hatte der spanische Radiosender "Cadena SER" vermeldet, zwischen Liverpool und dem 28-jährigen Diaz bestünde eine Absprache, wonach er den Klub verlassen kann, wenn ein Angebot in genannter Höhe eingeht. Laut "SportBild" liegt die Schmerzgrenze der Münchner aber bei 60 Millionen plus möglicher Boni. Mit Blick auf den Unfalltod von Diogo Jota hatte es zuletzt keine Verhandlungen gegeben, die Bayern sollen aber bei dem Berater des Offensivspielers hinterlegt haben, ihn gerne verpflichten zu wollen.

+++ 10. Juli, 19:29 Uhr: Olympiakos Piräus bietet wohl für Bayern-Flop Bryan Zaragoza +++ Nach dem Ende seiner Leihe bei CA Osasuna wird der Spanier Bryan Zaragoza beim FC Bayern keine sportliche Perspektive vorfinden. Vielmehr soll der 23-Jährige wohl direkt wieder abgegeben werden. Laut dem griechischen Portal "Sportime" soll Meister Olympiakos Piräus nun um eine Zaragoza-Verpflichtung buhlen. Demnach soll Olympiakos sogar bereits ein Angebot abgegeben haben. Demnach wollen die Griechen Zaragoza für eine Gebühr von zwei Millionen Euro zunächst für ein Jahr ausleihen, im Bericht ist ebenso von einer Kaufoption bzw. Kaufpflicht in Höhe von sieben Millionen Euro die Rede. Allerdings sollen die Münchner wohl deutlich mehr Ablöse verlangen, da der FC Bayern einst selbst insgesamt 17 Millionen Euro für Zaragoza bezahlt hat. Zudem ist noch offen, ob Zaragoza zu einem Wechsel nach Griechenland bereit ist. Immerhin sollen auch spanische Klubs wie Villarreal, Celta Vigo und Real Betis ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben. Zaragozas Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2029. Für die Bayern bestritt er bislang lediglich sieben Pflichtspiele und blieb dabei ohne Tor und Vorlage.

+++ 10. Juli, 06:25 Uhr: Bayern soll erneut Interesse an Xavi Simons zeigen +++ Der FC Bayern München zeigt laut dem Sportportal "The Athletic" erneut Interesse an Xavi Simons von RB Leipzig. Der 22-jährige Niederländer hat den Verantwortlichen in Leipzig laut dem Bericht signalisiert, dass er den Klub im Sommer verlassen möchte. Bislang gab es keine konkreten Verhandlungen zwischen Bayern und Leipzig – die Kontaktaufnahme der Münchner gilt als erstes Abtasten. Simons, der flexibel im offensiven Mittelfeld und auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Besonders Sportvorstand Max Eberl, der Simons einst nach Leipzig holte, gilt als Befürworter eines Transfers. Nach der schweren Verletzung von Jamal Musiala, der mehrere Monate ausfallen wird, ist der Bedarf in der Offensive beim FC Bayern gestiegen. Simons könnte dabei als vielseitige Lösung dienen. Allerdings könnte die von Leipzig geforderte Ablösesumme von geschätzten 70 Millionen Euro für die Bayern zu einer Herausforderung werden, zumal der Klub parallel auch an anderen teuren Transfers arbeitet.

+++ 09. Juli, 17:29 Uhr: Absprache mit Diaz - Liverpool legt Schmerzgrenze fest +++ Die Gerüchte um Luis Diaz halten sich. Neben dem FC Bayern mischt auch der FC Barcelona vorne mit im Rennen um den Kolumbianer. Nun tauchen neue Zahlen in Sachen Ablöseforderungen auf. Laut "Cadena SER" gibt es eine Geheim-Absprache zwischen dem FC Liverpool und Diaz. Dieses besagt dem Radiosender zufolge, dass der Offensivspieler die Reds für 80 Millionen Euro verlassen darf. Eine Art "Gentlemen's Agreement" zwischen den beiden Parteien. Fraglich ist, ob die Bayern bereit sind, diese Summe zu investieren. Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass sich der Rekordmeister auf eine Schmerzgrenze in Höhe von 60 Millionen Euro festgelegt hat - mehr möchte man für den 28-Jährigen demnach nicht zahlen.

+++ 09. Juli, 07:33 Uhr: Bayern legt finanzielle Obergrenze für Luis Diaz fest +++ Der FC Bayern München soll sich mit Flügelspieler Luis Diaz vom FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt haben. Laut einem Bericht der "Sport Bild" hat der deutsche Rekordmeister zudem festgelegt, dass die finanzielle Schmerzgrenze für den 28-Jährigen bei einer Ablöse von 60 Millionen Euro liegen soll. Dass der Kolumbianer aufgrund seines Alters keinen großen Widerverkaufswert mehr habe, soll die Verantwortlichen nicht stören. Vielmehr gehe es darum, die Mannschaft jetzt besser zu machen. Ein möglicher Transfer könnte sich allerdings länger hinziehen. Aufgrund des Dramas um den verstorbenen Liverpool-Angreifer Diego Jota führt der FC Bayern aktuell keine Verhandlungen mit Liverpool.