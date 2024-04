Denn wenn das oberste Ziel, die Teilnahme an der Champions League, trotz eines aktuell noch beruhigenden Vorsprungs auf Rang fünf noch in Gefahr geraten sollte, wird ein Tuchel-Rauswurf doch wieder ein Thema werden.

Aus Mangel an sinnvollen, kurzfristig zur Verfügung stehenden Alternativen und weil man in der Führung nicht glaubt, dass ein solcher Aktionismus kurz vor Saisonende noch etwas bringt.

FC Bayern München: Trainerfrage hängt an Champions League

Schließlich hängt daran auch ganz massiv die Entscheidung in der Trainerfrage, wie Eberl schon nach dem 2:3 in Heidenheim am Samstag klarmachte: "Was soll ich dem Trainer sagen? Wir spielen auf jeden Fall Champions League? Das will er wahrscheinlich wissen, aber das kann ich ihm nicht versprechen."

Das ist einer von mehreren Gründen, warum noch kein neuer Chefcoach feststeht. Auch generell hat das Image des Rekordmeisters angesichts der sportlichen Krise und des hohen Verschleißes an Übungsleitern in der jüngeren Vergangenheit gelitten.

Möglicherweise kann daher auch der Plan nicht eingehalten werden kann, den künftigen Mann noch im April bekanntzugeben. "Ich arbeite dran, wir arbeiten dran. Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen", erklärte Eberl in London.

Konkrete Namen will er weiterhin nicht kommentieren: "Ich habe bisher nie was gesagt und werde auch jetzt nichts sagen."

Gleichwohl ist der Kreis der Kandidaten nach aktuellem Stand überschaubar: Während Roberto De Zerbi eher unwahrscheinlich ist, hat Roger Schmidt weiter Außenseiterchancen.