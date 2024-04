Bukayo Saka (FC Arsenal)

In Halbzeit eins ständiger Unruheherd und persönlicher Albtraum von Davies. Trifft sehenswert zum 1:0 und zeigt auch danach unnachahmliche Dribblings. Durch die balanciertere Offensive im zweiten Durchgang nicht ganz so auffällig, aber wenn er am Ball ist, wird es gefährlich. Hat tief in der Nachspielzeit Pech, dass er nach einem vermeintlichen Foul von Neuer keinen Elfmeter bekommt. ran-Note: 2 © PA Images