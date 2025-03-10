Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 14. August, 08:46: Jetzt also doch - Coman auf dem Weg nach Saudi-Arabien +++ Das Hickhack um Kingsley Coman scheint nun doch ein Ende zu finden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano werde der französische Flügelflitzer München in den kommenden Stunden in Richtung Al-Nassr verlassen. Die Ablösesumme soll bei unter 30 Millionen Euro liegen, Coman mit einem Dreijahresvertrag. ausgestattet werden. Gestern drohte der Deal noch einmal zu platzen. Es wurde berichtet, dass die Vereinsführung des FC Bayern die von Max Eberl ausgehandelten 30 Millionen Euro als zu gering empfinde - insbesondere im Hinblick auf die 75 Millionen Euro, die für den nur acht Monate jüngeren Luis Díaz ausgegeben wurden. Zudem war die Klubspitze wohl besorgt, dass die Offensive bei einem Coman-Wechsel zu dünn besetzt wäre - vor allem auch nach den Abgängen von Thomas Müller, Mathys Tel und Leroy Sané. Nun fand wohl ein erneutes Umdenken statt.

+++ 13. August, 17:55 Uhr: Nächster Abgang? Zukunft von Jonah Kusi-Asare wohl weiter offen +++ Gibt der FC Bayern das nächste Talent ab? Wie "Sky" berichtet, soll in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Zukunft von Jonah Kusi-Asare getroffen werden. Demnach ist bis dato weiterhin offen, ob der 18-Jährige ausgeliehen wird oder fest für die Kaderplanung von Trainer Vincent Kompany für die kommende Saison vorgesehen ist. Der Stürmer konnte in der Vorbereitung durchaus Eigenwerbung betreiben und überzeugte mit jeweils sehenswerten Treffern gegen die Tottenham Hotspur und Grasshoppers Zürich. Der Schwede kam im Winter 2024 laut "transfermarkt.de" für 3,5 Millionen Euro von AIK aus Stockholm an die Isar und besitzt einen Vertrag bis 2026 beim Rekordmeister. Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen würde aktuell eine Rolle als Backup von Stürmerstar Harry Kane als nächster Entwicklungsschritt für das Juwel Sinn ergeben. Die Frage nach einer Leihe stellt sich eigentlich nicht - besonders, da in der aktuell sehr dünn besetzten Offensive der Bayern mit Kingsley Coman nach Thomas Müller und Leroy Sane wohl der nächste Star in Kürze den Klub verlassen wird. Dem Bericht zu Folge sollen die Interessenten für Kusi-Asare aber geradezu Schlange stehen.

+++ 12. August, 15:40 Uhr: Lennart Karl sagt europäischen Interessenten ab +++ Der Name Lennart Karl ist in den vergangenen Wochen immer häufiger aufgetaucht, und das nicht nur beim neutralen Beobachter. Das 17-jährige Offensivtalent des FC Bayern stand offenbar bei mehreren europäischen Spitzenvereinen auf dem Zettel, unter anderem bei Real Madrid und Ajax Amsterdam, wie "Sky" berichtet. Ein Wechsel war jedoch kein Thema – Karl sieht seine Zukunft in München, wo er gemeinsam mit seinem Berater Michael Ballack und den Klubverantwortlichen einen klaren Karriereplan verfolgt. In der kommenden Saison plant Trainer Vincent Kompany mit dem Linksfuß als Backup für Michael Olise auf der rechten Außenbahn. Erste Ausrufezeichen setzte Karl bereits bei der Klub-WM, ehe er im Testspiel gegen Tottenham Hotspur für einen weiteren Höhepunkt sorgte: Nach seiner Einwechslung zog er energisch nach innen und traf per präzisem Schuss ins lange Eck – sein Premierentor bei den Profis. Kurz darauf folgte die Vertragsverlängerung bis 2028. Mit seinem 18. Geburtstag im Februar 2026 wird aus dem aktuellen Fördervertrag ganz automatisch ein Profivertrag. Dass der FC Bayern Schwierigkeiten hat, die eigenen Talente an die Profis heranzuführen, ist seit Jahren ein bekanntes Problem. Die nächste Chance kriegen sie nun mit Lennart Karl. Dahinter stehen aber auch einige interessante Namen auf der Liste. Neben Karl hat auch der 16-jährige Wisdom Mike seinen Vertrag verlängert. "Sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanišić weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft", so Eberl zu der Vertragsverlängerung der beiden Talente. Auch interessant: FC Bayern - Tom Bischof, Lennart Karl, Paul Wanner und Co.: Die Münchner Youngster im Talente-Check

+++ 11. August, 20:29 Uhr: Diese Kandidaten sollen möglicherweise Ersatz für Kingsley Coman sein +++ "Sky-Sport"-Informationen zufolge wollen die Bayern auf jeden Fall noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um einen Ersatz für Kingsley Coman zu verpflichten, der sich dem Ronaldo-Klub Al-Nassr anschließen wird. Eine Möglichkeit wäre, Coman positionsgetreu zu ersetzen – etwa durch den 20-jährigen Malick Fofana von Olympique Lyon, der noch bis 2028 beim französischen Traditionsklub unter Vertrag steht. Eine weitere Option ist der immer wieder heiß gehandelte Nick Woltemade vom VfB Stuttgart, der den FCB zwar nicht auf der Flügelposition verstärken würde, dem Rekordmeister aber mehr Flexibilität in der Offensive verleihen könnte. Xavi Simons, zuletzt intensiv mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, soll nun wieder zu einer interessanten Personalie geworden sein. Bei den "Blues" stehen zudem zwei Offensivakteure unter Vertrag, die auch auf der Liste des FCB stehen, darunter ein ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig. Christopher Nkunku und Nicolas Jackson, die beim Londoner Spitzenklub keine Zukunft mehr haben, sollen das Interesse der Münchner geweckt haben. Interessant: Nkunku wird von Pini Zahavi beraten – dem Spielerberater von Ex-FCB-Star Leroy Sané und Neu-Bayer Jonathan Tah. Auch interessant: FC Bayern München: Transfer von Kingsley Coman wackelt - Unklarheit über Höhe der Ablöse

+++ 11. August, 06:05 Uhr: FC Bayern holt wohl neues Vorstandsmitglied aus Stuttgart +++ Nach dem Abschied von Finanzvorstand Michael Diederich soll der FC Bayern München wohl schon einen Ersatz gefunden haben. Laut "Sky" soll es sich dabei um Rouven Kasper vom VfB Stuttgart handeln. Der 43-Jährige soll den Schwaben demnach wohl schon mitgeteilt haben, dass er in den Vorstand des Rekordmeisters wechseln wolle, obwohl er in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 hat. Ob Marketing- und Vertriebs-Experte Kasper den Münchner daher eine Ablöse kostet, sei noch nicht geklärt. Für Kasper wäre es eine Rückkehr nach München, von 2016 bis Anfang 2022 arbeitete er bereits als sogenannter Global Sports Director für den FC Bayern.

+++ 10. August, 16:50 Uhr: Verwirrung um Ablöse für Kingsley Coman +++ Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Wechsel von Kingsley Coman zu Al-Nassr über die Bühne geht. Nachdem sich der Franzose mit dem Klub aus Saudi-Arabien laut Informationen der "Sport Bild" einig geworden ist, scheinen nun auch die beiden Vereine auf einen gemeinsamen Nenner gekommen zu sein. Laut dem englischen Fußball-Korrespondenten Ben Jacobs von "GiveMeSport", der während des Transfers von Harry Kane zuverlässige Informationen lieferte, haben sich die Münchner mit Al-Nassr auf eine Summe in Bereich von 25 Millionen Dollar (28,9 Millionen Euro) geeinigt. Allerdings berichten deutsche Quellen, dass noch keine endgültige Einigung vorliege und nennen andere Zahlen als der englische Experte. Die "Bild" hatte kurz vor der Jacobs-Meldung noch berichtet, dass der FC Bayern eine 30-Millionen-Euro-Offerte als zu niedrig erachtet hat und von 50 Millionen Euro träumt. "Sky" berichtete hingegen kurz nach der Meldung des Engländers, dass noch keine Einigung zwischen Bayern und Al-Nassr vorliege, diese jedoch in den nächsten 24 bis 48 Stunden erwartet werden könne. Im Gespräch seien der Meldung zufolge rund 35 Millionen Euro. Noch bleibt also abzuwarten, wie viel Coman den Bayern wirklich einbringen kann. Es gibt aber offenbar kaum noch Zweifel, dass der Deal stattfinden wird.

+++ 10. August, 13:30 Uhr: Einigung mit Al-Nassr? Coman-Abschied rückt näher +++ Ein möglicher Wechsel von Kingsley Coman zu Al-Nassr nimmt immer deutlichere Formen an. Laut Informationen der "Sport Bild" hat sich der Bayern-Star mit dem Klub aus Saudi-Arabien bereits geeinigt. Bereits zuvor hatten Quellen aus dem Wüstenstaat von einer Einigung gesprochen. Der 29-Jährige soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto pro Jahr erhalten - deutlich mehr als die aktuell 17 Millionen Euro brutto beim FC Bayern. Was jedoch aktuell noch fehlt, ist eine Einigung zwischen Bayern und Al-Nassr, jedoch darf davon ausgegangen werden, dass sich beide Klubs im intensiven Austausch befinden. Dem Bericht der "Sport Bild" zufolge hat Al-Nassr bereits ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro abgegeben. Eine Einigung zwischen den Vereinen ist wahrscheinlich, wenngleich die Bayern mit ziemlicher Sicherheit versuchen werden, den Preis noch nach oben zu schrauben. Immerhin ginge ein verdienter Profi verloren, der in der aktuell dünn besetzten Offensive wohl Stammspieler wäre. Coman stand bereits im vergangenen Sommer vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien, entschied sich dann aber doch für einen Verbleib in München. Nun hat er offenbar eine andere Entscheidung getroffen.

+++ 10. August, 09:43 Uhr: Galatasaray wohl mit verbessertem Angebot für Sacha Boey +++ Der türkische Topklub Galatasaray Istanbul bekräftigt das Interesse an Sacha Boey wohl in Form eines neuen Angebots an den Rechtsverteidiger des FC Bayern. Laut dem türkischen Journalisten Yakup Cinar vom Portal "Yeni Acık" bietet der Süper-Lig-Klub Boey nun wohl ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro und hat damit die vorherige Offerte noch einmal aufgestockt. Ob das allerdings dazu führt, dass Boey zu seinem Ex-Klub an den Bosporus zurückkehrt, ist laut "Sportbild" offen. Demnach zögere Boey aktuell noch mit einem Abgang aus München. Nach Einsätzen zuletzt bei der FIFA Klub-WM erhoffe sich der 24-Jährige wohl eine neue Chance von Coach Vincent Kompany beim Rekordmeister, zumal er auch noch einen längerfristigen und gut dotierten Vertrag bis zum Sommer 2028 in der Tasche hat. Zudem soll es laut "Sunderland Echo" mit Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland einen weiteren Interessenten im Werben um Boey geben.

+++ 09. August, 17:15 Uhr: Al Nassr wohl mit erstem Angebot für Kingsley Coman +++ Im Werben um Kingsley Coman will Al Nassr nun wohl die nächsten Schritte einleiten. Wie "Sky" berichtet, soll der saudi-arabische Topklub ein Ablöse-Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorbereiten, welches in Kürze an der Säbener Straße eingehen dürfte. Coman hat in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, in der Wüste winkt ihm wohl ein Kontrakt bis 2028 mit einem Netto-Jahresgehalt von 20 bis 25 Millionen Euro.

+++ 09. August, 14:54 Uhr: FC Bayern bestätigt Ausfall von Talent Paul Wanner +++ Wie der FC Bayern am Samstag bestätigte, fällt Talent Paul Wanner vorerst aus. Demnach habe sich der 19-Jährige im Testspiel gegen Tottenham Hotspur eine kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Wann das FCB-Juwel voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen wird, ließen die Münchner in ihrer Pressemitteilung offen.

