Ermedin Demirovic (FC Augsburg)

Da die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting offenbar nicht in München liegt, soll sich der FC Bayern bereits nach Ersatz umschauen. Fündig sind sie laut "Sky" etwas weiter westlich in Augsburg geworden. Ermedin Demirovic ist FCA-Kapitän und war in dieser Bundesliga-Saison bereits an 22 Treffern direkt beteiligt. Demnach soll der Bosnier rund 20 Millionen Euro kosten. © Passion2Press