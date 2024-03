Anzeige Der FC Bayern München empfängt zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League Lazio Rom. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker. Update, 5. März, 23:00 Uhr: FC Bayern schlägt Lazio und ist weiter Der FC Bayern trotzt den Niederlagen und Peinlichkeiten der letzten Wochen erfolgreich und steht nach einem sehr souveränen 3:0 gegen Lazio Rom im Viertelfinale der UEFA Champions League! Noten für den FC Bayern vs. Lazio: Szenenapplaus für Sorgenkind! Gegen harmlose Laziali legte der FCB schon vor der Pause durch Kane und Müller den Grundstein zum Sieg. Nach dem Wechsel verwalteten die Hausherren den Vorsprung ohne Probleme und Kane sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Lazio kam auch danach überhaupt nicht durch und schied sang- und klanglos aus, während die Tuchel-Elf sich damit zumindest noch eine Titelchance offen hält. Für die Bayern geht es am Samstag in der Bundesliga gegen Mainz 05 weiter, Lazio empfängt am Montagabend Udinese Calcio. Tschüss aus München und bis zum nächsten Mal!

Update, 5. März, 21:55 Uhr: FCB führt zur Halbzeit vs. Rom Der FC Bayern ist im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom zur Halbzeit auf Kurs und führt mit 2:0! Damit ist das 0:1 aus dem Hinspiel egalisiert und der FCB wäre weiter. Die Tuchel-Elf war von Beginn an überlegen und kam immer wieder in gefährliche Situationen, brachte zunächst aber zu wenig Bälle aufs Tor. Sanitätereinsatz in der Allianz Arena: Stille bei Bayern vs. Lazio So hatte dann Lazios Immobile nach 37 Minuten aus dem Nichts die bis dahin beste Chance der Partie und köpfte aus kurzer Distanz rechts vorbei. Quasi im Gegenzug gingen die Bayern dann in Führung als Kane einen verunglückten Guerreiro-Schuss in einen Assist umwandelte. In der Nachspielzeit traf dann auch noch Müller zum durchaus verdienten Zwischenstand. München spielt bisher sehr engagiert und hat sich das Resultat erarbeitet. Im zweiten Durchgang muss dann also Lazio mehr machen, um hier noch was zu reißen. Bis gleich!

Update, 5. März, 20:00 Uhr: Bayern-Aufstellung gegen Lazio München: Neuer - Kimmich, Dier, de Ligt, Guerreiro - Pavlovic, Goretzka, Sané, Müller, Musiala - Kane Rom: Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Vecino, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Anzeige FC Bayern München - Lazio Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß? Paarung: FC Bayern - Lazio Rom

Wettbewerb: Champions League (Achtelfinal-Rückspiel)

Datum: Dienstag, 5. März 2024

Uhrzeit: Heute 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Bayern München gegen Lazio Rom heute live: Wer zeigt das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League im Pay-TV? Kein TV-Sender überträgt die Begegnung. Bei einem Streaming-Dienst auf dem TV-Gerät wird man aber fündig. Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom wird heute Abend nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. In der Saison 2023/24 liegen die Übertragungsrechte für die Champions League bei den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video. Heute Abend überträgt ausschließlich Amazon Prime Video das Spiel der Bayern gegen Lazio Rom. Ab 20:00 Uhr starten die Vorberichte bei Prime Video mit folgendem Team: Moderation: Sebastian Hellmann

Experten: Miroslav Klose, Matthias Sammer und Josephine Henning

Kommentatoren: Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes

FC Bayern München vs. Lazio Rom: Wo kann ich das Champions-League-Achtelfinale heute im Livestream sehen? Bei Amazon Prime Video. Der Streamingdienst des Versandunternehmens zeigt das Duell exklusiv, die Übertragung startet eine Stunde vor Anpfiff um 20 Uhr. Um den Livestream abrufen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime notwendig. Monatlich kostet Prime Video 8,99 Euro. FC Bayern gegen Lazio Rom im Liveticker

FC Bayern - Lazio Rom heute live: Wo gibt's Liveticker zur Champions League? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wollt ihr sowohl für das FCB-Spiel als auch für die parallel stattfindende Partie auf dem Laufenden bleiben, checkt unsere Live-Konferenz ab.

