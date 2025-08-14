120 Euro für Trikot mit Spielerflock
FC Bayern München hat teuerstes Heimtrikot der Bundesliga
- Aktualisiert: 14.08.2025
- 13:25 Uhr
- SID
Der FC Bayern München hat das teuerste Heimtrikot der Bundesliga. Das ergab nun eine Auswertung.
Der FC Bayern München ist nicht nur Meister und Rekordmeister, er hat einer Auswertung des "kicker" zufolge auch das teuerste Trikot der Fußball-Bundesliga.
Demnach liegt das Bayern-Heimtrikot zur kommenden Saison für 100 Euro zwar gleichauf mit dem Grundpreis von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, allerdings sind für den Rücken-Flock 20 Euro zu bezahlen. Beim BVB (15) und in Frankfurt (16) ist dies geringfügig günstiger.
Trikotpreise: Hoffenheim am günstigsten
Die Trikots von Union Berlin und dem Aufsteiger Hamburger SV (je 99,95 Euro) kosten nur fünf Cent weniger. Am anderen Ende der Preistabelle liegt die TSG Hoffenheim mit vergleichsweise schmalen 79,99 plus 10,96 für Rückennummer und Name. Heidenheim, Mainz, Freiburg und der Pokalsieger VfB Stuttgart nehmen etwa 85 Euro.
Die Bundesliga-Saison beginnt am 22. August mit dem Heimspiel der Bayern gegen RB Leipzig.
