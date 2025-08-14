Der FC Bayern München hat das teuerste Heimtrikot der Bundesliga. Das ergab nun eine Auswertung.

Der FC Bayern München ist nicht nur Meister und Rekordmeister, er hat einer Auswertung des "kicker" zufolge auch das teuerste Trikot der Fußball-Bundesliga.

Demnach liegt das Bayern-Heimtrikot zur kommenden Saison für 100 Euro zwar gleichauf mit dem Grundpreis von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, allerdings sind für den Rücken-Flock 20 Euro zu bezahlen. Beim BVB (15) und in Frankfurt (16) ist dies geringfügig günstiger.