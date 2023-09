FC Bayern München: Tuchels Personalpuzzle vor dem Leipzig-Kracher

Anzeige Beim Pokalspiel in Münster fehlten dem FC Bayern München alle drei gelernten Innenverteidiger, nun fällt auch noch Serge Gnabry wochenlang aus. Thomas Tuchel hofft auf Rückkehrer für das Top-Spiel gegen Leipzig am Samstag, aber es wird ein Rennen gegen die Zeit. ran blickt auf das Personalpuzzle des FC Bayern. Von Christian Stüwe Leon Goretzka war nach seinem Debüt auf ungewohnter Position zu Scherzen aufgelegt. "'Nous' hat gesagt, dass er schon einmal dort gespielt hat. Daher konnten wir da heute von seiner Erfahrung auf der Position profitieren", erklärte der Nationalspieler grinsend nach dem souveränen 4:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals in Münster am Dienstagabend im "ZDF". Mit "Nous" war Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui gemeint, der gemeinsam mit Mittelfeldspieler Goretzka die Aushilfs-Innenverteidigung bildete. "Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt ist es Fußball, das machen wir schon ein paar Jahre - und letztlich ist es unsere klare Aufgabe, das dann souverän zu Ende zu spielen“, erklärte Goretzka weiter. Mit Matthijs de Ligt, Kim Min-jae und Dayot Upamecano waren gleich alle drei gelernte Innenverteidiger im Kader ausgefallen, was Thomas Tuchel dazu zwang, zu improvisieren. Gegen Drittligist Preußen Münster hielt die umgebaute Abwehrzentrale die Null auch, weil sie nicht gerade sonderlich gefordert wurde. Im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig am (18:30 im Liveticker auf ran.de) wird der FC Bayern aber aller Voraussicht nach deutlich mehr unter Druck geraten. Dass sich zu allem Überfluss auch noch Serge Gnabry in Münster schwer verletzte, macht die Situation für Tuchel nicht einfacher. ran blickt auf das Personalpuzzle des FC Bayern.

FC Bayern München: Neuer-Comeback eine Sache von Tagen? Der neue Keeper Daniel Peretz erlebte in Münster ein ruhiges Debüt, mit Max Schmitt saß ein 17-jähriger Nachwuchstorwart auf der Bank des FC Bayern. Sven Ulreich, der zuletzt in der Bundesliga gespielt hatte, bekam eine Pause. Spannend war aber vor allem, was der neue Sportdirektor Christopher Freund nach dem Spiel über Manuel Neuer sagte. "Es ist nicht mehr weit. Es kann sich nur noch um Tage handeln", erklärte der Österreicher im "ZDF" mit Blick auf das Comeback des Torwarts nach dessen Beinbruch beim Skifahren. Er rechne mit dem 37 Jahre alten Keeper "nächste Woche bei der Mannschaft". Bereits am Mittwoch trainierten Neuer und Ulreich gemeinsam im Trainingszentrum an der Säbener Straße. Gegen Leipzig wird vermutlich wieder Ulreich im Tor stehen, Peretz auf der Bank Platz nehmen. Für die Spiele danach könnte dann auch so langsam Neuer wieder ein Thema werden. Ordentlich Bewegung wird es also auch im Tor der Münchner geben.

FC Bayern München: Tuchel im Abwehr-Dilemma Puzzlen muss Tuchel vor allem in der Defensive, wo die Situation weiterhin sehr angespannt ist. Bei Min-jae und Upamecano gibt es aber zumindest Hoffnung für das Spiel in Leipzig. Es werde "ein knappes Rennen, das wir zu absolvieren haben", sagte Tuchel: "Wir versuchen, sie fit zu bekommen, können es aber nicht garantieren.“ Dass Upamecano (Adduktorenbeschwerden) und Kim, über dessen Verletzung keine Details bekannt sind, gegen Leipzig auflaufen können, sei "realistisch und machbar". Anders sieht es bei de Ligt aus, der beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende einen Schlag aufs Knie bekam. Tuchel rechnet mit dem Niederländer erst wieder nach dem Leipzig-Spiel. Sollte es bei Upamecano oder Kim bis Samstag doch nicht reichen, müsste also wohl nochmal einer der Aushilfs-Innenverteidiger Goretzka oder Mazraoui einspringen. "Die beiden haben gezeigt, dass es auch mal geht", sagte Tuchel. Die übrigen Alternativen kommen aus der zweiten Mannschaft und dem Juniorenbereich, ein Debüt gegen einen Top-Gegner wäre riskant.

