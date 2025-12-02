FC Bayern München: Oliver Bierhoff verteidigt Manuel Neuer und glaubt an Vertragsverlängerung

Bei ran spricht Ex-DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff über die Diskussionen um Manuel Neuer, die Stürmersituation in der Nationalmannschaft und Sandro Wagner. Von Martin Volkmar Oliver Bierhoff kennt Manuel Neuer bestens. Er war DFB-Sportdirektor, als der damals 23 Jahre alte Torhüter von Schalke 04 2009 unter Jogi Löw sein erstes Länderspiel bestritt. Danach blieb Neuer bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2024 die deutsche Nummer eins, nun wirbt unter anderem Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl für ein DFB-Comeback des FCB-Kapitäns zur WM 2026. Unklar ist auch, ob Neuer seinen am Saisonende in München auslaufenden Vertrag mit dann 40 Jahren nochmal verlängern wird. Bierhoff hat dazu eine klare Meinung, auch zur Kritik an Neuer nach mehreren Gegentreffern in den vergangenen Spielen. Zudem spricht der 57-Jährige im Interview mit ran am Rande der Sportartikelmesse "Ispo" in München über Oliver Baumann, Jonas Urbig, Nick Woltemade und das Aus von Sandro Wagner beim FC Augsburg.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Oliver Bierhoff: "Keine Manuel-Neuer-Krise" ran: In den letzten vier Spielen wurde Manuel Neuer bei vier Gegentoren eine Mitschuld attestiert. Nicht nur sein Trainer Vincent Kompany sieht das völlig anders, sondern auch Experten wie Peter Schmeichel und Stefan Effenberg. Wie sehen Sie es? Oliver Bierhoff: Das war jetzt einfach eine Konstellation von mehreren Toren hintereinander, die aber auf keinen Fall hundertprozentige Fehler von Manuel sind. Das Herauslaufen gehört zu seinem Spielstil, so hat er uns zum Beispiel bei der WM 2014 gegen Algerien gerettet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er während einer Saison meistens Erfolg hat mit seinen Ausflügen aus dem Tor. Und der Torschütze von Arsenal hatte aus meiner Sicht auch etwas Glück, dass er den Ball überhaupt an Neuer vorbeispielen konnte. Also daraus würde ich keine Manuel-Neuer-Krise machen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bierhoff über die Torwart-Frage beim DFB ran: Trotzdem glauben viele, dass sich Manuel Neuer angesichts seines Alters keinen Gefallen tut, wenn er immer weiter macht und seinen Vertrag nochmal verlängert. Glauben Sie, dass er weitermacht oder aufhört? Neuer setzt auf eine Sonderanfertigung - ging das nach hinten los?

Manuel Neuer will sich mit Vertragsverlängerung Zeit lassen Bierhoff: Manuel ist jemand, der den Fußball liebt. Wenn man sich ihn anschaut, dann schaut er immer noch jung und energetisch aus. Man merkt, er hat einfach Spaß auf dem Platz und in der Kabine. Ich persönlich glaube, dass er weitermachen wird. Ich sehe auch nicht die Gefahr, dass das seinem Ruf schaden oder an seinem Denkmal kratzen könnte. Das Einzige, was einen davon abhalten kann, ist, dass man sich um andere Dinge kümmern will, weil man den Stress, die Reisen und die ganzen Verpflichtungen lange genug gehabt hat. Aber ich glaube, bei Manuel ist das noch nicht der Fall und er wird auf jeden Fall verlängern. ran: Max Eberl glaubt, dass Neuer die WM spielen wird, er selbst will sich nicht dazu äußern. Wie sehen Sie die Chancen für ein Comeback? Bierhoff: Das ist schwierig zu sagen. Manuel ist ein Ausnahme-Torwart, auch im hohen Alter noch. Aber ich finde, Oliver Baumann hat es bisher super gemacht und das muss man einfach auch mal wertschätzen. Er kommt nicht von einem ganz großen Verein und hat nicht die spektakuläre Karriere gemacht, aber er hat über 500 Bundesligaspiele bestritten und immer solide Leistungen gezeigt. Auch in der Nationalmannschaft hat er überzeugt, daher sollte man auf ihn setzen.

Uli Hoeneß schießt gegen Neuer-Kritiker: "Unmöglich!"

- Anzeige -

"Wir haben keine Torwartsorgen!" ran: Allerdings ist Baumann auch schon 35 und Marc-Andre ter Stegen wird 34. Wie sehen Sie die Situation dahinter? Bierhoff: Ich denke, da haben wir auch wieder einige Talente, wie etwa Noah Atubolu oder Finn Dahmen. Die müssen sich natürlich auch international bestätigen und beweisen. Aber wir haben zumindest keine Torwartsorgen. ran: Welchen Eindruck haben Sie bisher von Jonas Urbig beim FC Bayern – kann er Nachfolger von Neuer werden? Bierhoff: Es ist natürlich nicht einfach, wenn man hinter einem Mann von der Erscheinung und der sportlichen Größe von Manuel steht. Aber bei seinen bisherigen Einsätzen fand ich Urbig erstaunlich abgeklärt und ruhig. Wichtig ist immer das tägliche Training und da scheint es sehr gute Rückmeldungen zu geben.

- Anzeige -

Über Woltemade: "Das macht Hoffnung" ran: Nochmal zurück zur Nationalmannschaft. Hat das Team erstmals seit den Zeiten von Oliver Bierhoff und Miroslav Klose in Nick Woltemade wieder einen Torjäger auf internationalem Niveau? Bierhoff: Einer Mannschaft tut es immer gut, wenn sie vorne ein bisschen Gewicht hat. Das hat man auch schon bei der EM gesehen. Wenn Niclas Füllkrug reingekommen ist, hat er immer Leute auf sich gezogen und für Präsenz im Strafraum gesorgt. Woltemade ist jemand, der gut mitspielt und der sich da gut bewegt. Also wenn der Junge in Newcastle so weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch bei der WM gesetzt ist. Zumal dahinter jetzt Tim Kleindienst zurückkommt, der auch ein interessanter Spieler ist. Das macht Hoffnung.

- Anzeige -

Bundesliga-Transfergerüchte: Premier-League-Sturmjuwel im Winter zu Eintracht Frankfurt? 1 / 24 © News Images William Osula (Newcastle United)

Bereits im Sommer hatte die Eintracht das dänische Sturmjuwel William Osula auf dem Zettel, im Winter könnte der Transfer nun über die Bühne gehen: Wie "Sky Sport" berichtet, besteht eine mündliche Einigung mit dem 22 Jahre altenTeamkollegen von Nick Woltemade. Frankfurt möchte auf ein ähnliches Modell wie zuvor bei Hugo Ekitike setzen: Eine Leihe bis Saisonende für rund drei Millionen Euro mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Nun liegt es an Newcastle, dem Angebot zuzustimmen. © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Der von Jose Mourinho trainierte Klub Benfica Lissabon erwägt laut "A Bola" wohl die Verpflichtung von Bayern-Profi Raphael Guerreiro. Demnach denken die Portugiesen wohl darüber nach, den Europameister von 2016 im Januar nach Lissabon zu lotsen. Guerreiros Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, allerdings soll Bayern-Coach Vincent Kompany den flexibel einsetzbaren Profi wohl sehr schätzen, obwohl er kein Stammspieler in München ist. Dies macht einen Abgang vor dem Saisonende daher unwahrscheinlicher. © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Leverkusen wird mit einer möglichen Verpflichtung von Jonas Wind in Verbindung gebracht, um die Optionen in der Offensive zu erweitern. Laut Gianluca Di Marzio könnte der 26-jährige Däne im Januar von Wolfsburg zur Werkself wechseln, somit der VfL ein halbes Jahr vor Vertragsende noch Ablöse kassieren. Wind und Bayers Coach Kasper Hjulmand kennen sich von der dänischen Nationalmannschaft bereits bestens. Bei bislang 119 Pflichtspiel-Einsätzen für die "Wölfe" erzielte Wind 34 Treffer. © 2025 Getty Images Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Liverpool bereitet sich wohl auf einen Abgang von Ibrahima Konate im Sommer 2026 vor. Dann läuft der Kontrakt des Ex-Leipzigers aus. Laut "Caught Offside" könnte der Nachfolger wieder aus der Bundesliga kommen. Demnach soll Wolfsburgs Innenverteidiger-Talent Konstantinos Koulierakis seit Monaten beobachtet werden. LFC-Coach Arne Slot soll vom jungen Griechen überzeugt sein., doch auch Tottenham dürfte Koulierakis längst ins Auge gefasst haben, obwohl er beim VfL noch Vertrag bis 2029 hat. © 2025 Getty Images Giovane (Hellas Verona)

Holt der BVB schon im Winter einen neuen Stürmer? Angesichts der aktuellen Torflaute von Serhou Guirassy und des noch nicht überzeugenden Backups Fabio Silva soll Borussia Dortmund laut "ESPN" Sturmjuwel Giovane von Hellas Verona ins Visier genommen haben. BVB-Scouts sollen Anfang November im Stadion gewesen sein, als der 21-jährige Brasilianer gegen Inter Mailand sein erstes Tor in der Serie A erzielt hatte. © SOPA Images Giovane (Hellas Verona)

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer von Corinthians Sao Paulo nach Verona. Für seinen neuen Klub gelangen ihm in zwölf Pflichtspielen neben dem Tor auch drei Vorlagen. Auch die beiden Mailänder Vereine sollen bereits Interesse am technisch starken und schnellen Angreifer haben. Allerdings soll Verona eine Ablöse von 30 Millionen Euro fordern. © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

Bei Real Madrid ist Juwel Endrick unter Coach Xabi Alonso außen vor und hat kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Mit Blick auf die WM 2026 braucht der Brasilianer aber Spielpraxis, um es in den Kader der Selecao für die Endrunde zu schaffen. Daher soll nun wohl eine Leihe im Raum stehen. Laut "Foot Mercato" könnte der 19 Jahre alte Stürmer möglicherweise in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen landen. Demnach soll die "Werkself" zu den Interessenten zählen. Allerdings ... © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

... dürfte der Kreis der interessierten Klubs riesig sein. Vereine aus Endricks Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten sollen sich um das Toptalent bemühen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt jedoch Olympique Lyon als Favorit im Werben um Endrick. Im Gespräch sei demnach eine Leihe ohne Kaufoption, Lyon müsse dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro Gebühr bzw. Gehalt bezahlten. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.

- Anzeige -