Real Madrid wird offenbar nach der Verleihung des Ballon-d'Or im Vorjahr auch die Veranstaltung 2025 boykottieren. Versuche, den Zorn der "Königlichen" zu besänftigen, blieben zuvor offenbar erfolglos.

Von Daniel Kugler

Das Fernbleiben der Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d'Or-Verleihung 2024 hat das Reizthema offenbar noch nicht beendet. Mehr noch, die Farce geht offenbar in die nächste Runde.

Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, hält der Streit auch ein Jahr später weiterhin an. Demnach haben sich die "Königlichen" mittlerweile dazu entschieden, an der Veranstaltung wie schon im Vorjahr nicht teilzunehmen.

Veranstalter "France Football" soll dabei in den vergangenen Monaten nach Informationen der spanischen Zeitung "Marca" Versuche unternommen haben, um das zerrüttete Verhältnis zu Real zu kitten und den Zorn der "Los Blancos" zu besänftigen. Dabei sei eine Delegation offenbar extra nach Madrid gereist, um die Wogen im persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen der Madrilenen um Präsident Florentino Perez zu glätten.

Diese Maßnahme war aber wohl vergeblich. So verliefen die Gespräche dem Bericht zufolge offenbar alles andere als erfolgreich. Real sei weiterhin sauer auf die veranstaltende französische Sportzeitung, die in diesem Jahr die Verleihung am 22. September in Paris austragen wird.