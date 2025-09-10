Fußball
Real Madrid: Nächster Boykott? Die "Königlichen" wollen wohl auch Ballon-d'Or-Verleihung 2025 fernbleiben
- Veröffentlicht: 10.09.2025
- 10:37 Uhr
- Daniel Kugler
Real Madrid wird offenbar nach der Verleihung des Ballon-d'Or im Vorjahr auch die Veranstaltung 2025 boykottieren. Versuche, den Zorn der "Königlichen" zu besänftigen, blieben zuvor offenbar erfolglos.
Das Fernbleiben der Delegation von Real Madrid bei der Ballon-d'Or-Verleihung 2024 hat das Reizthema offenbar noch nicht beendet. Mehr noch, die Farce geht offenbar in die nächste Runde.
Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, hält der Streit auch ein Jahr später weiterhin an. Demnach haben sich die "Königlichen" mittlerweile dazu entschieden, an der Veranstaltung wie schon im Vorjahr nicht teilzunehmen.
Veranstalter "France Football" soll dabei in den vergangenen Monaten nach Informationen der spanischen Zeitung "Marca" Versuche unternommen haben, um das zerrüttete Verhältnis zu Real zu kitten und den Zorn der "Los Blancos" zu besänftigen. Dabei sei eine Delegation offenbar extra nach Madrid gereist, um die Wogen im persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen der Madrilenen um Präsident Florentino Perez zu glätten.
Diese Maßnahme war aber wohl vergeblich. So verliefen die Gespräche dem Bericht zufolge offenbar alles andere als erfolgreich. Real sei weiterhin sauer auf die veranstaltende französische Sportzeitung, die in diesem Jahr die Verleihung am 22. September in Paris austragen wird.
Das Wichtigste in Kürze
Auslöser für den ursprünglichen Boykott war, dass Real damals fest damit gerechnet hatte, dass Flügelspieler Vinicius Junior den Ballon d'Or erhalten würde.
Als kurz vor der Awardverleihung jedoch geleakt wurde, dass nicht der Brasilianer, sondern Manchester Citys Mittelfeldmotor Rodri den begehrten Preis einheimsen würde, warfen die "Königlichen kurzfristig ihre Planungen über den Haufen und entschieden sich spontan dazu, dass ihre Delegation nicht an der Gala teilnehmen würde.
Ballon d'Or 2025: Real Madrid droht erneut leer auszugehen
Vini Jr. belegte bei der Wahl im Vorjahr nur den zweiten Platz, vor seinem Mitspieler Jude Bellingham, der Dritter wurde.
Beide Spieler zählen auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten, mit Kylian Mbappe ist zudem noch ein dritter Real-Star nominiert. Insgesamt fasst die Kandidatenliste für den Ballon d'Or 2025 ganze 30 Spieler.
Es wird jedoch erwartet, dass die Madrilenen auch in diesem Jahr leer ausgehen werden. In Expertenkreisen wird von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lamine Yamal von Erzrivale FC Barcelona und Ousmane Dembele von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gerechnet.