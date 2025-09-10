Anzeige
Fußball

Pfiffe und Buhrufe gegen Nick Woltemade: Marcell Jansen hat sich "geschämt"

  • Veröffentlicht: 10.09.2025
  • 07:32 Uhr
  • ran.de

Die Pfiffe gegen Nationalspieler Nick Woltemade erzürnen Marcell Jansen. Der ehemalige DFB-Profi kritisiert die deutschen Fans.

Es waren unschöne Momente für Nationalstürmer Nick Woltemade. Beim 3:1-Sieg der DFB-Elf in der WM-Qualifikation gegen Nordirland wurde der 23-Jährige bei seiner Auwechslung in der 61. Minute mit Buhrufen und Pfiffen bedacht. Und das, obwohl er unter anderem das 1:0 von Serge Gnabry vorbereitet hatte.

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen hat die dafür verantwortlichen deutschen Fans in Köln nun deutlich kritisiert. "Das war so ein Moment, da muss ich dann sagen, da hab ich mich geschämt im Stadion, als der (Woltemade, Anm.d.Red.) ausgepfiffen wurde", erklärte er im Podcast "Copa TS".

Jansen mutmaßte im weiteren Verlauf, dass die negative Reaktion der Anhänger daher rührte, "weil der jetzt so viel Geld gekostet hat".

Jansen verteidigt Woltemade

Nach langen und am Ende erfolglosen Verhandlungen mit dem FC Bayern wechselte der Angreifer jüngst für rund 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League.

Für die Pfiffe hat Jansen derweil kein Verständnis, sei Woltemade doch "genauso gut und schwach wie andere" gewesen.

Und weiter: „Der Junge hat bei Bremen gespielt, ist ablösefrei nach Stuttgart gekommen, hat in der U21 eine Sensationsleistung gebracht, er ist einer von uns. Und weil sie für einen Spieler jetzt 90 Millionen kriegen und ihn dann überbezahlen... da kann doch der Junge nichts dafür."

