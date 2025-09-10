Die Pfiffe gegen Nationalspieler Nick Woltemade erzürnen Marcell Jansen. Der ehemalige DFB-Profi kritisiert die deutschen Fans.

Es waren unschöne Momente für Nationalstürmer Nick Woltemade. Beim 3:1-Sieg der DFB-Elf in der WM-Qualifikation gegen Nordirland wurde der 23-Jährige bei seiner Auwechslung in der 61. Minute mit Buhrufen und Pfiffen bedacht. Und das, obwohl er unter anderem das 1:0 von Serge Gnabry vorbereitet hatte.

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen hat die dafür verantwortlichen deutschen Fans in Köln nun deutlich kritisiert. "Das war so ein Moment, da muss ich dann sagen, da hab ich mich geschämt im Stadion, als der (Woltemade, Anm.d.Red.) ausgepfiffen wurde", erklärte er im Podcast "Copa TS".

Jansen mutmaßte im weiteren Verlauf, dass die negative Reaktion der Anhänger daher rührte, "weil der jetzt so viel Geld gekostet hat".