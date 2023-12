Anzeige

Am 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt Bayern München im Topspiel den VfB Stuttgart. So seht ihr die Partie live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream auf ran.de.

Am 15. Bundesliga-Spieltag steht heute ein absolutes Spitzenspiel an: Der FC Bayern München empfängt am 17. Dezember in der Allianz Arena den VfB Stuttgart. Das Duell könnt ihr heute im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn verfolgen!

Der FC Bayern München kassierte am vergangenen Spieltag beim 1:5 gegen Eintracht Frankfurt die erste Niederlage der Bundesliga-Saison. Der deutsche Rekordmeister stellt aber weiterhin die beste Offensive der Liga, angeführt von Top-Torjäger Harry Kane.

Für den VfB Stuttgart ist es nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen das zweite Spitzenspiel nacheinander. Das Team von Sebastian Hoeneß ist wohl die größte Überraschung der Saison und liegt momentan nur hinter der Werkself und Bayern München auf Platz drei.

Wo und wann findet die Partie statt? Und wo kann man die Übertragung im Free-TV oder Livestream verfolgen? ran hat euch hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst.