Nach Sieg gegen Tottenham Hotspur

FC Bayern München: Vincent Kompany kommt an Lennart Karl und Co. kaum vorbei - Kommentar zu Talenten des FCB

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 08:31 Uhr
  • Christian Stüwe

Vincent Kompany lässt gegen Tottenham Hotspur in den letzten zwanzig Minuten ein halbes Dutzend Talente spielen. Die Youngster nutzen ihre Chance und empfehlen sich für Pflichtspieleinsätze.

Von Christian Stüwe

Am Donnerstagabend lief die 67. Minute in der Allianz Arena, als Vincent Kompany seine Mannschaft fast komplett durchwechselte. Beim Stand von 2:0 gegen Tottenham Hotspur im Telekom Cup brachte der Trainer des FC Bayern neun neue Spieler, darunter den 16-jährigen Cassiano Kiala, den 17-jährigen Lennart Karl, den 18-jährigen David Daiber und den 18-jährigen Jonah Kusi-Asare.

Zehn Minuten später kam mit Wisdom Mike noch ein 16-Jähriger für Neuzugang Luis Diaz ins Spiel. Die ebenfalls eingewechselten Paul Wanner (19) und Tom Bischof (20) wirkten im Vergleich mit den Youngstern fast schon wie gestandene Bundesliga-Veteranen.

Wer nun aber gedacht hatte, dass es zu einem Bruch im Spiel des bis dahin so starken Rekordmeisters kommen würde, sah sich getäuscht. Der Bayern-Teenager fügten sich glänzend ein, die wohl jüngste Bayern-Mannschaft seit langer Zeit spielte den Europa-League-Sieger Tottenham weiter an die Wand.

Die Jungstars wirkten selbstbewusst, forderten Bälle und erzielten zwei schöne Tore. Zunächst traf Karl mit einem feinen Schlenzer nach Vorarbeit von Daiber, dann besorgte Kusi-Asare mit einem nicht weniger sehenswerten Schuss den 4:0-Endstand. Bei der Vorbereitung des Treffers hatte Wanner seine Füße im Spiel.

VIDEO: Der passt genau! Youngster Kusi-Asare liefert Traumtor

Zuletzt gab es Kritik an Einsatzzeiten der Talente

Dass es Talente beim FC Bayern schwer haben, war zuletzt immer wieder öffentlich kritisiert worden. Bei der Klub-WM in den USA hatte Kompany noch kaum auf die Spieler vom Bayern-Campus gesetzt. Nun betrieben die Talente im heimischen Stadion kräftig Eigenwerbung und begeisterten die Fans.

Selbstverständlich war die Partie nur ein Testspiel, die Erkenntnisse sind deshalb nur begrenzt aussagekräftig. Aber die Tore, das insgesamt sehr gelungene Spiel und der Applaus der Fans dürfte den jungen Spielern zusätzliches Selbstvertrauen geben, um auch in den anstehenden Pflichtspielen eine Alternative zu sein.

"Es ist natürlich immer schwierig, auf Top-Niveau reinzukommen und seine Karriere aufzubauen. Aber manche Jungs können das. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten", sagte Kompany bei "Magenta Sport" und verwies darauf, in der vergangenen Saison bereits Aleksandar Pavlović (21) und Jonas Urbig (21) in die Mannschaft eingebaut zu haben.

VIDEO: Harry Kane lacht über seinen Elfer-Fehlschuss!

Wann schlägt die Stunde der Talente?

Selbstverständlich sind die gestandenen Profis weiter gesetzt, am Donnerstag war von einem Klub-WM-Kater beim FC Bayern auch nichts zu spüren.

Sollte die Mannschaft im Herbst aufgrund der kurzen Sommerpause aber möglicherweise durchhängen oder Spieler verletzt ausfallen, könnte die Stunde der Talente wie Lennart Karl oder Jonah Kusi-Asare schlagen. Ihre Möglichkeiten sollten sie spätestens dann bekommen.

Und wenn sie ihre Chance dann ebenso überzeugend nutzen wie am Donnerstag, wird Vincent Kompany kaum mehr an den Bayern-Youngstern vorbeikommen.

