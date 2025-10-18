Der 1. FC Heidenheim ist trotz einer klaren Steigerung auch im Heimspiel gegen Werder Bremen nicht zu drei Punkten gekommen. Frank Schmidt redete auf seine Mannschaft ein, kraftvoll und positiv wirkte das, der 1. FC Heidenheim hatte schließlich ein starkes Spiel gezeigt. Wenige Augenblicke später stand Schmidt dann mit gesenktem Blick allein auf dem Rasen, schnaufte tief durch, und auch dieses Bild passte: Trotz großer Moral reichte es auch im Heimspiel gegen Werder Bremen am Ende nur zu einem 2:2 (0:0). Mainz fehlerhaft: Leverkusen gewinnt dänisches Trainerduell

Bundesliga: VfB Stuttgart verschärft Wolfsburger Krise "Es wäre Wahnsinn gewesen, wenn wir dieses Spiel verloren hätten", sagte Schmidt bei Sky: "Aber auch ein Punkt ist viel zu wenig für die Leistung. Wir hatten eine Abschlussstatistik, die in dieser Liga eigentlich nur Bayern München hat."

Torschuss-Rekord für Heidenheim In der Tat: 31 Torschüsse, das war ligaweiter Rekord in dieser noch jungen Saison. Nur die Versuche von Stefan Schimmer (67.) und Jonas Föhrenbach (83.) fanden allerdings den Weg ins Tor, es war jeweils der mit viel Moral erkämpfte Ausgleich: Marco Grüll (50.) und Jens Stage (69.) trafen für die Gäste.

Heidenheim (4 Punkte) ist damit Vorletzter, einen Zähler vor Schlusslicht Borussia Mönchengladbach. Werder blieb in seiner ebenfalls bislang komplizierten Saison immerhin zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen, das Team von Trainer Horst Steffen steht mit 8 Punkten im Tabellen-Mittelfeld. Das Spiel war von Beginn an recht einseitig - und zwar anders als erwartet. Heidenheim war mutig im Pressing, zweikampfstark und ballsicher, Bremen dagegen hatte Probleme, kontrolliert die eigene Hälfte zu verlassen.

Friedl mit wichtiger Rettungstat für Werder Schnell gab es Chancen durch Budu Siwsiwadse (2.) und Adrian Beck (7.), Mio Backhaus im Werder-Tor hatte früh zu tun - und war nach 21 Minuten bereits geschlagen. Siwsiwadse spielte den Keeper aus, doch Marco Friedl rettete auf der Linie. Besonders Siwsiwadse, zurück im Team nach einer Rotsperre, brachte viel Schwung und stand damit exemplarisch dafür, was Trainer Schmidt zuvor gesagt hatte: Die Personalsituation habe sich entspannt, die Mannschaft stelle sich nicht mehr "von alleine" auf.

Yussuf Poulsen zurück in Leipzig: Emotionaler Empfang für Klub-Legende 1 / 10 © Picture Point LE Bewegende Choreo für Poulsen

Zwölf Jahre lang spielte Yussuf Poulsen für RB Leipzig. Im Sommer kehrte er seinem Herzensklub den Rücken und unterschrieb für zwei Jahre beim Hamburger SV. Am 7. Bundesliga-Spieltag kehrte er zum Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit einem solch emotionalen Empfang hatte er vermutlich nicht berechnet. © Jan Huebner Bewegende Choreo für Poulsen

Mit einer beeindruckende Choreo bedankten sich die Leipziger Fans für zwölf Jahre Blut, Schweiß und Tränen. Auf dem Banner eine Liebeserklärung an den Dänen: "Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele." © Jan Huebner Bewegende Choreo für Poulsen

Poulsen bleibt bei den Fans unvergessen. © Picture Point LE RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende

RB-Geschäftsführer Johann Plenge, Red Bull-Chef Oliver Mintzlaff und RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer verabschiedeten den 31-Jährigen noch einmal offiziell vor den eigenen Fans. © Picture Point LE RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende

Auf der Anzeigetafel im Stadion sah man noch einmal die beeindruckende Bilanz. Von der dritten Liga bis in die Champions League: 425 Spiele, 95 Tore und 66 Assists. © Jan Huebner RB Leipzig verabschiedet Klub-Legende

Poulsen wechselte im Sommer für eine Million Euro Ablöse nach Hamburg. Auch weil er in Leipzig nicht mehr die große Rolle spielte. "Ich habe hier alles erlebt, was man mit einem Verein erleben kann – Aufstieg, Pokalsieg, Champions League. Es ist Zeit für ein neues Kapitel", rechtfertigte er damals seine Entscheidung. © Jan Huebner Poulsen - forever RB Leipzig

Die Fans bedanken sich mit für "12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke Yussuf!" © DeFodi Images Poulsen - forever RB Leipzig

Poulsen reagierte vor Anpfif sichtlich gerührt, bedankte sich immer wieder bei seinen Fans und blickte ungläubig ins weite Rund. © Picture Point LE Poulsen - forever RB Leipzig

Für Poulsen gab es mehr Jubel als für die eigene Mannschaft © Picture Point LE Poulsen - forever RB Leipzig

Der Stürmer selbst nahm zunächst auf der Hamburger Bank Platz. Verletzungsbedingt hat in dieser Saison erst wenige Minuten auf dem Feld gesammelt.