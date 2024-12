FC Bayern München vs. FC Heidenheim: Doppelpacker Musiala erlöst die Bayern

Der FC Bayern München meldet sich mit einem Sieg nach der Pokalpleite gegen Leverkusen zurück. Heidenheim macht den Bayern das Leben durchaus schwer, doch Super-Joker Musiala sticht.

Sogar die Gegenspieler klatschten Super-Joker Jamal Musiala anerkennend auf die Schulter.

Mit seinem Doppelpack erlöste der eingewechselte Nationalspieler seinen müden FC Bayern München, vor allem dank des Nationalspielers bezwangen die Münchner den widerspenstigen 1. FC Heidenheim mit 4:2 (1:0) und untermauerten vier Tage nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Leverkusen ihre Spitzenposition in der Bundesliga.

"Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund: "Es war eine brutale Dominanz, der Gegner hatte nicht den Funken einer Chance. Dann schießen wir uns fast selbst ein Tor rein, beide Gegentore waren ein bisschen unnötig. Abhaken, weiter geht's!"

Und zwar am Sonntag (10.30 Uhr) mit der Jahreshauptversammlung. Am Dienstag muss dann in der Champions League in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk eine Leistungssteigerung her.