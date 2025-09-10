Der FC Bayern München empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 den Aufsteiger Hamburger SV. Hier könnt ihr das Traditionsduell live verfolgen.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den FC Bayern gegen den Hamburger SV live?

So seht ihr FC Bayern vs. HSV live

Der amtierende Meister FC Bayern München ist standesgemäß in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet. Der Rekordmeister von der Isar hat die beiden ersten Partien gewonnen und grüßt damit schon früh in der Spielzeit wieder von der Tabellenspitze.

Nun bekommt es die Elf von Coach Vincent Kompany am 3. Spieltag mit dem Aufsteiger Hamburger SV zu tun - dem Ex-Klub des belgischen Bayern-Trainers.

Von 2006 bis 2008 spielte der einstige Innenverteidiger Kompany für die Hanseaten in der Bundesliga, nun trifft er als gegnerischer Coach auf seinen früheren Arbeitgeber.

Als Kompany beim HSV noch mit auf dem Rasen stand, waren die Duelle mit den Bayern durchaus oft auf Augenhöhe. Mittlerweile ist das ganz anders, zuletzt spielten die Hanseaten jahrelang in der 2. Bundesliga, sind gerade erst ins Oberhaus zurückgekehrt.

Schon in den Jahren vor dem Abstieg des einstigen Bundesliga-Dinos haben die Hamburger vor allem auswärts in der Münchner Allianz Arena oftmals heftige Niederlagen kassiert. In den Jahren 2015 und 2017 gab es jeweils eine 0:8-Klatsche für den HSV in München, 2018 ein 0:6.

Den bislang letzten Sieg des HSV in der Bundesliga beim FC Bayern gab es im April 2007. Damals schossen Rafael van der Vaart und Paolo Guerrero die "Rothosen" zu einem 2:1-Erfolg in der Allianz Arena.

Doch das ist gefühlt ewig her und auch dieses Mal ist die Favoritenrolle klar beim FC Bayern, zumal der HSV mit einem Punkt aus zwei Partien eher schleppend in die Saison gestartet ist. Vor der Länderspielpause verlor die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zudem das Stadtderby zuhause gegen den FC St. Pauli mit 0:2.