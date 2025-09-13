Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München gegen Hamburger SV: Zwei Notarzt-Einsätze in der FCB-Kurve - Stadion verstummt

  • Veröffentlicht: 13.09.2025
  • 20:14 Uhr
  • ran.de

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV kommt es in der Münchner Kurve zu gleich zwei medizinischen Notfällen.

Unschöne Nachrichten vom Topspiel der Fußball-Bundesliga. In der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV kam es in der Anfangsphase der zweiten Hälfte zu gleich zwei medizinischen Notfällen.

Rund um die 52. Minute kam es in der Südkurve der Münchner zu einem Notarzt-Einsatz, das Stadion, darunter auch die rund 8.000 mitgereisten HSV-Anhänger, verstummten in der Folge.

Wenige Minuten später kam es in der Südkurve zu einem weiteren medizinischen Notfall, der erneut den Einsatz eines Notarztes notwendig machte.

Zwei medizinische Notfälle in der Bayern-Kurve

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie hinter dem Bayern-Tor unzählige Ordner einen Kreis bildeten, um eine Person zu behandeln.

Nach dem Treffer der Bayern zum 5:0 in der 62. Minute, nach welchem die Tor-Musik eingespielt wurde, informierte Stadionsprecher Stephan Lehmann das Stadion über die Vorfälle.

Vorläufige Entwarnung gab es dann in der 66. Minute, als nach einer Capo-Ansage in der Südkurve der Support der Bayern-Anhänger wieder aufgenommen wurde.

