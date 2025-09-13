Beim Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV kommt es in der Münchner Kurve zu gleich zwei medizinischen Notfällen.

Unschöne Nachrichten vom Topspiel der Fußball-Bundesliga. In der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV kam es in der Anfangsphase der zweiten Hälfte zu gleich zwei medizinischen Notfällen.

Rund um die 52. Minute kam es in der Südkurve der Münchner zu einem Notarzt-Einsatz, das Stadion, darunter auch die rund 8.000 mitgereisten HSV-Anhänger, verstummten in der Folge.

Wenige Minuten später kam es in der Südkurve zu einem weiteren medizinischen Notfall, der erneut den Einsatz eines Notarztes notwendig machte.