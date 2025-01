Nicht erst seit dem missratenen Spiel in Gladbach ist offensichtlich, dass Leroy Sane den hohen Ansprüchen der Bayern nicht genügt. Sie sollten die Konsequenzen ziehen und seinen Vertrag nicht verlängern.

Von Tobias Wiltschek

Es wäre zu schön, um wahr zu sein: Da bietet ein höchst prominenter Star aus dem modernen Fußball-Business seinem Klub indirekt einen Gehaltsverzicht an, nur um bei ihm bleiben zu können.

Und es müsste doch nur eine Frage der Zeit sein, denkt man sich, bis der Verein das Angebot dankend annimmt und den Fußballer weiter beschäftigt.

Doch so schön ist die Story von Leroy Sane und dem FC Bayern München dann doch nicht. Denn dass der Flügelspieler im Zweifel tatsächlich auf Geld verzichten würde, müsste die Münchner eher stutzig als glücklich machen.

Ein Spieler, der von sich und seinen Qualitäten überzeugt ist, würde nie und nimmer auf die Idee kommen, auf Geld zu verzichten – zumal ihm, wie im Fall Sane im Alter von 29 Jahren der voraussichtlich letzte große Vertrag winkt.

Wie viel er verdient, stehe bei ihm "nicht an erster Stelle", hatte Sane im vergangenen Herbst im Gespräch mit einer Sportzeitschirift betont. Spätestens mit diesen Worten hat er den Bayern zu verstehen gegeben, dass sie in den Verhandlungen um seine Zukunft am längeren Hebel sitzen.

Die Bayern entscheiden darüber, ob und zu welchen Konditionen Sane in München bleibt. Das tun sie aber nicht losgelöst von anderen Vertragsgesprächen. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Manuel Neuer, Thomas Müller – bei all diesen Personalien drängt die Zeit auch.