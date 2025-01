TSG Hoffenheim verliert beim FC Bayern München - Andrej Kramaric rastet aus: "Nichts funktioniert!"

"Nichts funktioniert! Wir haben so viel Geld investiert für nichts", lederte der 33-Jährige bei "ESPN". "Es besteht die Gefahr, dass wir absteigen. Mit so einer guten Mannschaft, mit so guten Spielern." Überraschend ist die Niederlage für ihn indes nicht: "Es war klar, dass das passiert. Es ist eine einzige Scheiß-Saison!"

5:0 stand es am Ende . Freilich, eine Niederlage in München muss man im Zweifel einplanen. Die Art und Weise, wie die TSG jedoch auftrat, wirft angesichts der finanziellen Möglichkeiten und des Personals Fragen auf.

"Seitdem sich im Verein die Dinge geändert haben, funktioniert gar nichts", wütete der kroatische Nationalspieler. "Wenn ich sagen würde, was ich denke, dann würde ich die größte Strafe in der Geschichte der Bundesliga bekommen", hielt sich Kramaric offenbar noch zurück.

Seine Rolle als Führungsspieler will der Angreifer nutzen, um den Klub und seine Mitspieler wachzurütteln: "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich so fühle. Wenn es niemand ändert, will ich es zumindest versuchen. Wenn ich anfange zu reden, dann wird jeder zuhören."

Zum Rückrundenauftakt gastiert die TSG bei Holstein Kiel. Mit einer Niederlage im hohen Norden droht der Absturz auf die direkten Abstiegsplätze.