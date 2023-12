FC Bayern München vs. Union Berlin live: Übertragung der Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Der 13. Bundesliga-Spieltag steht an, der FC Bayern München trifft auf Union Berlin. Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen? Wo gibt's einen Liveticker und Highlights? Alles zur Übertragung.

Der FC Bayern München hat am Samstag (2. Dezember) die Chance, sich zumindest vorübergehend an die Spitze der Bundesliga zu schieben. Der ärgste Konkurrent Bayer Leverkusen kann erst am Sonntag im Duell mit Borussia Dortmund (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) nachziehen.

Um den Sprung auf Platz eins zu schaffen, müssen die Münchner am 13. Spieltag aber den kriselnden 1. FC Union Berlin schlagen (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Zwar gelang den Köpenickern am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen den FC Augsburg, trotzdem steckt Union mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller fest.

Nur einen Tag nach dem Remis verkündeten die Hauptstädter schließlich die Installierung von Nenad Bjelica als neuem Cheftrainer, nachdem man sich wenige Tage zuvor mit dem langjährigen Coach Urs Fischer auf eine Trennung einigte.

Viel schwerer könnte die Aufgabe für Bjelica bei seinem Debüt kaum sein, zumal beim FCB auch Offensivstar Jamal Musiala zurückkehren könnte. Das verkündete FCB-Trainer Thomas Tuchel vor dem Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen. Mit Innenverteidiger Matthijs de Ligt ist im laufenden Kalenderjahr hingegen nicht mehr zu rechnen.