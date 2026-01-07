FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und im Liveticker

Der FC Bayern startet gegen den VfL Wolfsburg in die Rückrunde. ran hat alle Informationen zur Übertragung der Partie.

Die Winterpause ist vorbei, in der Bundesliga läuft der Spielbetrieb wieder. Zum Abschluss des 16. Spieltags empfängt am Sonntagabend der FC Bayern den VfL Wolfsburg (ab 17:30 Uhr im Liveticker).

Der Rekordmeister liegt mit 41 von 45 möglichen Punkten souverän an der Tabellenspitze und möchte nach dem 4:0-Sieg gegen Heideheim kurz vor der Winterpause den nächsten Sieg einfahren.

Die Wölfe wiederum verabschiedeten sich mit einer knappen 3:4-Niederlage gegen den SC Freiburg in die Weihnachtsferien und hoffen angesichts der Tabellensituation - sie liegen mit nur 15 Punkten knapp vor dem Relegationsplatz - auf eine Überraschung in München.