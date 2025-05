Florian Wirtz hat dem FC Bayern abgesagt. Der deutsche Rekordmeister versuchte auf den letzten Metern offenbar noch einmal alles, um den DFB-Star umzustimmen.

Die Absage von Florian Wirtz an den FC Bayern, sie hallt weiterhin nach. Jetzt offenbart ein neuer Bericht, wie verzweifelt die FCB-Bosse versuchten, den DFB-Star doch noch von einem Wechsel nach England abzuhalten.

Die "Süddeutsche Zeitung" rekonstruierte die vergangenen Wochen des Pokers um den Nationalspieler. So hätten die Eltern von Wirtz dem Verein bereits eine Art Zusage erteilt, die Bayern wiederum hätten das auch als Zusage des Spielers bewertet.

Dann jedoch wurde publik, dass Wirtz nach England gereist sei - und die Bayern-Oberen seien "vor Schreck vom Hocker gefallen", als sie davon erfuhren. Mit einem letzten Treffen sollte Wirtz doch noch umgestimmt werden.

Dieses fand am Tag der Meisterfeier am 18. Mai in einer geheimen Hotel-Suite statt, mit dabei waren alle Entscheider des Klubs: Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund, Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.