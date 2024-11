FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

FC Bayern vs. SL Benfica heute live: Alle Infos zum Spiel in der Champions League

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Aston Villa und den FC Barcelona ist der FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica Lissabon gefragt.

Der deutsche Rekordmeister steht nach drei Spieltagen in der Königsklasse bei nur drei Zählern. Sollte das Team von Trainer Vincent Kompany auch gegen Benfica Punkte liegen lassen, könnte es mit der direkten Qualifikation für das Achtelfinale eng werden.

Während die Formkurve in Europa nach unten zeigt, können die Bayern einiges an Selbstvertrauen aus Bundesliga und DFB-Pokal mitnehmen. Am Wochenende gelang der dritte Zu-Null-Sieg in Folge - in den drei Spielen gegen Bochum, Mainz und Union schossen die Bayern dabei insgesamt zwölf Tore.

Nun gilt es, diese Leistungen auch auf die Champions League zu übertragen, um den Anschluss an die Top 8 nicht zu verlieren. Mit Benfica Lissabon wartet allerdings kein leichter Gegner.

Die Portugiesen konnten bisher zwei von drei CL-Spielen gewinnen - unter anderem mit einem deutlichen 4:0 gegen Atletico Madrid. Am dritten Spieltag patzte Benfica aber im eigenen Estadio da Luz gegen Feyenoord Rotterdam (1:3).

Wo wird das Champions-League-Duell zwischen Bayern München und SL Benfica übertragen? Und wo gibt es einen Liveticker? ran hat alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst.